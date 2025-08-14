Duelo de clasificación ante los “brumosos”

El Fútbol Club Motagua, estrena técnico, el español, Javier López llegó en reemplazo el argentino Diego Vázquez y su debut será esta noche ante el Sport Cartaginés de Costa Rica en un duelo clave para ambos por el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 que se realiza en esta noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

MOTAGUA VRS SPORT CARTAGINÉS

Es un partido crucial para ambos, si Motagua gana automáticamente pasa a los cuartos de final, mientras Sport Cartaginés tendría una remota opción si derrota al CAI de Panamá y al Verdes de Belice y dependiendo de los últimos resultados el Deportivo Saprissa.

Motagua que ha tenido dos triunfos ante Verdes y CAI, no pasa por un buen momento, ya que ambos partidos los ganó, pero sin convencer mucho y eso sumado a las tres derrotas en Liga obligaron a la directiva a cesantear por segunda vez al argentino Diego Vázquez, ante el repudio masivo de la afición de Motagua que exigió la salida del sudamericano.

Hoy con un nuevo entrenador, el español Javier López pueden variar muchas situaciones, los aficionados llegarán al estadio con la ilusión y el deseo de ver a otro equipo, sobre todo en la actitud del jugador en la cancha, aunque al parecer la fórmula anterior ya topó y no tenía más cuerda, pero eso se debe mostrarse la cancha ante un gran equipo, bien armado por el argentino Andrés Carevic.

Por plantel Sport Cartaginés donde vienen los hondureños Marcelo Pereira y Jesús Batiz, no es menos que el de Motagua, pero la localia la debe hacer sentir el cuadro hondureño que debería ganar para bajar las aguas turbulentas por la salida de su anterior entrenador, máxime que en la afición existe la esperanza de ver jugar a su equipo de otra manera, aunque el español apenas hizo dos prácticas.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en el estadio Nacional, 5 de mayo de 1974, ganó Motagua con gol de Óscar «Martillo» Hernández. (GG)

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS SPORT CARTAGINÉS

Jueves 14 de agosto de 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 8 p.m.

Transmite: ESPN Deportes, Disney Plus

Árbitro: Guido González (USA)

