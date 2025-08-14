Empate con sabor a clasificación

En el debut del técnico español, Motagua sin jugar en forma espectacular, pero con un fútbol práctico y táctico, empató sin goles con el Sport Cartaginés de Costa Rica y dio un paso firme a cuartos de final al liderar el grupo C de la Copa Centroamericana.

A pesar de que el cierre será en San Juan de Tibás ante Saprissa, Motagua obligará al Sport Cartaginés a ganar los dos juegos que le faltan ante CAI de Panamá y Verdes de Belice para poder competirle por un puesto en la siguiente ronda.

EL JUEGO:

Desde el inicio se notó a un Motagua muy táctico, con los punteros de oficio ofensivo, con labores de marca, siendo los jugadores más sacrificados, tanto Carlos Mejía Zapatilla y Jorge Serrano que completaron los 90 minutos en ambas funciones, algo no visto en la era del argentino Diego Vázquez.

En la primera mitad, Motagua aplicó un candado, evitando que le tiraran al portero debutante, Luis Ortiz, quien se mostraba tranquilo y feliz de su primer juego oficial en Motagua.

Las pocas jugadas fueron de Motagua, a través de la genialidad de Rodrigo “Droopy” Gómez, en tiros libres o de esquina que Kevin Briceño controló.

En el segundo tiempo el Sport Cartaginés adelantó líneas, el empate no le servía e intentaron dispararle directamente a Ortiz, incluso Carlos Barahona a los 60 tuvo una clara, pero su remate se fue a un lado de la portería local.

El ingreso del ex seleccionado tico, Johan Venegas, daba claro mensaje del argentino Andrés Carevic que buscaba abrir una zaga que estaba bien plantada y liderada por el capitán Marcelo Santos.

También ingresó el catracho Jesús Batiz, pero fue neutralizado por la zaga “azul” que estuvo muy atenta en el partido, haciendo las coberturas del caso.

Motagua tuvo una clara al minuto 69 en un tiro de esquina de Carlos Mejía que bañó a Briceño, pero un zaguero del Cartaginés evitó el gol local en la propia línea de sentencia.

Al final del juego Jonathan Núñez, disparó dos veces, con remates que milagrosamente salvó Briceño con felinas intervenciones y el colombiano Wilmar Jordan erró una clara, rematando desviado, perdonando a los brumosos.

Con este punto, Motagua lidera el grupo C con 7 puntos, seguido de Saprissa con 6, CAI 3, Cartaginés 1 y cierra Verdes sin puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (0): Luis Ortiz, Riky Zapata, Sebastián Cardozo, Marcelo Santos, Christopher Meléndez (Jefryn Macías) (73), Oscar Padilla (Luis Santamaría) (73), Dennis Meléndez Rodrigo Gómez (Jonathan Núñez) (62), Jorge Serrano, Carlos Mejía y Maicol Cabrera (Wilmar Jordan) (83).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Riky Zapata, Christopher Meléndez y Maicol Cabrera, Luis Santamaría.

EXPULSADOS: Ninguno

SPORT CARTAGINÉS (0): Kevin Briceño, Carlos Barahona, Diego Mesén, Everardo Rubio, Diego González, Luis Flores, Douglas López (Claudio Montero) (73), Christopher Núñez, José Mora (Jesús Batiz) (73), Marco Ureña (Dariel Castrillo) (88) y Mauro Quiroga (Johan Venegas) (59).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Everardo Rubio y Cristopher Núñez.

EXPULSADOS: Ninguno.

ÁRBITRO: Guido González (USA).

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

