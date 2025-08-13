Ultimátum para Real España 

Real España no puede perder en Guatemala ante Municipal, porque estará perdiendo la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, por ello han viajado con la ilusión de lograr un positivo, ya sea un empate o un triunfo para tratar de ganar los dos partidos que tiene en casa en las próximas dos semanas.

MUNICIPAL VRS. REAL ESPAÑA

No es una visita cómoda, aunque el Municipal de Mario Acevedo no está en su mejor momento, pero lo hacen de visita ante uno de los pesados del futbol de Guatemala y eso puede ser factor importante de los locales que tendrán en su afición una fortaleza relevante por la rivalidad entre clubes chapines y hondureños.

Real España ha viajado con todo su elenco de lujo incluido Luis «Buba» López, por lo que Jeaustin campos utilizará los 11 guerreros más adecuados para traerse una victoria a casa y estar con vida en el certamen.

Con seguridad el estratega tico tendrá una apuesta adecuada para una visita a un equipo que tiene figuras internacionales como el goleador hondureño, Eddie Gabriel Hernández, el uruguayo Darwin Torres, el triniteco Aubrey David, los ticos, José Mena Alfaro y José Saravia, el cubano Junior Pérez y el argentino Cheka Hernández.

El que tendrá un juego especial sería el argentino Eduardo Mathias Rotondi, exjugador de Municipal que está en el plantel de Real España, pero se mantiene de suplente, por lo que podría tener algunos minutos en el duelo a realizarse en el Trébol, la nueva casa de los «rojos».

DATOS HISTÓRICOS:

La última que vez el Municipal enfrentó al Real España en Guatemala, 17 de septiembre del 2014, ganaron los «rojos» 3-0 con un hat-trick de Marvin «Titiman» Ávila. (GG)

COPA CENTROMERICANA-2025: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MUNICIPAL-REAL ESPAÑA

Miércoles 13 agosto 2025

Estadio: El Trébol, Guatemala, 8 p.m.

Transmite: ESPN DEPORTES, Disney Plus

