Sporting derrota al Diriangén y aprieta el grupo B de la Copa Centroamericana

El Sporting panameño se impuso 2-1 al Diriangén, de Nicaragua, en un intenso partido del Grupo B de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, y sumó tres puntos clave en su lucha por avanzar a la siguiente fase.

El partido arrancó con ventaja para el equipo de San Miguelito, cuando, al minuto 1, una mano dentro del área del argentino Alan Schönfeld, tras un disparo de Yair Jaén, fue sancionada como penal.

Al minuto 2, Ángel Valencia ejecutó un remate cruzado que venció al arquero Brayan Rodríguez y puso el 1-0 en el marcador.

Lejos de conformarse, el Diriangén mantuvo la intensidad y salió en busca del empate. Al minuto 10, Luis Coronel probó con un disparo peligroso, pero el arquero Marcos De León respondió con una gran atajada para preservar la ventaja.

En el minuto 22, Sporting San Miguelito amplió la diferencia. Kevin Galván envió un centro preciso que Ramsés de León conectó para marcar el 2-0.

El segundo tiempo fue todo para el Diriangén.

La primera oportunidad de peligro para los nicaragüenses llegó al minuto 50, en un remate de Schönfeld que, para fortuna de los locales, se fue por encima del arco.

Tres minutos después, el arquero De León volvió a lucirse al desviar un disparo de Galvaliz que se colaba junto al poste derecho.

La insistencia de la visita dio frutos a los 61. Galvaliz filtró un pase al espacio y Junior Arteaga definió con la derecha para poner el 2-1.

El Diriangen se quedó con 10 jugadores a los 70 tras la expulsión, por doble amarilla, de Schönfeld.

Con el descuento, Diriangén estuvo muy cerca del empate al minuto 73, cuando un nuevo disparo de Arteaga se estrelló en el larguero.

– Ficha técnica:

2. Sporting S.M.: Marcos De Léon; Kevin Galván (m.83, Kadir Hurtado), Omar Alba, Alexis Cedeño, Jeslan Caicedo; Armando Cooper, Rodrigo Tello, Ángel Valencia (m.63, Jordan Girón), Yair Jaén (m.67 Anthony Stewart); Ramsés de León (m.68, Adan Henricks) y Martín Ruiz (m.62, Aymar Cundumi).

Entrenador: César Aguilar.

1. Diriangen: Brayan Rodríguez; Anyelo Vásquez, Germán Aguirre, Justin Cano, Alan Schönfeld; Jonathan Moncada (m.67, Rodrigo Llano), Matías Galvaliz (m.67, Melvin Hernandez), Junior Arteaga, Jason Coronel; Luis Coronel (m.63 ,José Montiel) y Renzo Carballo.

Entrenador: José Giacone.

Goles: 1-0, m.1: Ángel Valencia, de penalti. 2-0, m.22: Ramsés de León. 2-1, m.61: Junior Arteaga.

Árbitro: Jon Freemon, de Estados Unidos, expulsó por doble amarilla a Alan Schönfeld y amonestó a Galvaliz, Giacone, Llano, Carballo, Cooper, Alba, Stewart y Henricks.

Incidencias: Partido del grupo B de la Copa Centroamericana 2025 disputado en el Estadio Universitario, en Penonomé. EFE

