Partido finalizado: Municipal (2) – (1) Real España
Real España prácticamente selló su destino y sólo un milagro podría mantenerlos con vida en la Copa Centroamericana2025, luego de caer 2-1 ante el Municipal, en un encuentro donde los aurinegros sumaron ayer, su segunda derrota, último del grupo B, y a la espera de dos definitivos juegos en Honduras.
LAS ACCIONES
Real España, tras caer en su primer duelo ante el Herediano, visitaba a un Municipal que llegaba invicto con dos puntos y por lo anterior resultaba un duelo clave para ambos por mantenerse con vida en la Copa Centroamericana, incluso para el técnico Jeaustin Campos, que le era imperativo ganar o por lo menos sacar un empate en su vista.
Así las cosas, y con una intensa lluvia como “invitado”, fue el “aurinegro” que pegó primero con una anotación de Daniel Aparicio que los ponía a ganar 1-0 a los 17’. El sorpresivo gol obligó a los escarlatas a remar desde abajo, contra la corriente, y tomaron posesión de la cancha a partir de ahí, con desbordes esporádicos y jugadas individuales, ante un visitante muy bien plantado, que, con la anotación, perdió fuerza y se fue a defender su ventaja hasta el término de los primeros 45 minutos.
De vuelta la complementaria y consciente que el resultado los dejaba fuera, los rojos saltaron en busca de la paridad, complicaron con ataques precisos y remates de corta distancia, la paciencia local se acababa y el “negocio” resultaba para el representativo catracho.
Pero la resistencia duró poco, porque al 64’ y 68’ el cuadro escarlata le daría vuelta al marcador, poniéndose a ganar 2-1 con goles de José Morales y Pedro Altán y con esto lograr cerrar una victoria que los deja líderes del grupo B, mientras que al Real España sin puntos y agonizando en la Copa Centroamericana, donde cerrará su fase recibiendo a Diriangén y Sporting San Miguelito, este último triunfador ayer 2-1 en el duelo entre ambos.
FICHA TÉCNICA
ALINEACIONES:
MUNICIPAL: (2) Kenderson Navarro, José Mena, Nicolas Samayoa, Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia, José Martínez, José Morales (Carlos Estrada 84’), Jonathan Franco (Pedro Altán 52’), Cristian Hernández (Junior Pérez 74’), César Calderón (Edie Hernández 46’), Aubrey David
Técnico: Mario Acevedo
Goles: José Morales (64’), Pedro Altán (68’)
Amonestados: Jonathan Franco, Nicolas Samayoa, José Martínez
Expulsados: José Martínez
Árbitro: Katja Koroleva
Estadio: El Trébol, Guatemala, 8 p.m.
REAL ESPAÑA (1) – Luis López, Maylor Núñez (Anfronit Tatum 84’), Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo de Souza (Nixon Cruz 65’), Bryan Moya (Dixon Ramírez 65’), Jack Baptiste (Darixon Vuelto 84’), Wesly Decas, Daniel Aparicio, Carlos Mejía (Yeison Moreno 72’).
Técnico: Jeaustin Campos
Goles: Daniel Aparicio (17’)
Amonestados: Bryan Moya, Daniel Aparicio, Anfronit Tatum
Expulsados: Nixon Cruz