Tilguath: «Feliz con el triunfo, pero me equivoqué en los cambios»

Reinaldo Tilguath salió feliz, Olancho FC merecidamente venció a Motagua, pero reflexiona que con los cambios pudo arriesgar el resultado, aunque al final triunfó 3-1.

«Agradecido con Dios por el resultado, pero creo que me equivoqué y puse en riesgo el resultado, lo que pasó con Real España fue feo, la forma en que perdimos, eso es de trabajo, de tratar que el equipo tenga una idea clara de juego», dijo en conferencia de prensa

Tilguath pone los pies sobre la tierra sobre el triunfo: «Simplemente, se ganó, solo llevamos cuatro jornadas, el equipo se armó con base en querer ser protagonista, competir, buscar los primeros lugares y buscar ser campeón», aclaró.

También elogió a sus dirigidos: «Hicieron un partido de mucha concentración en el segundo tiempo, porque el rival nos sometió, al final esto es el fútbol, ataque y defensa, nos defendimos muy bien y cuando castigamos, lo hicimos con gol».

De cara al futuro cree que su grupo debe ser maduro: «Lo fundamental es que ellos no deben perder el norte solo por ganarle a un grande y otra que sigan comprometidos, el sueño apenas viene iniciando».

El joven estratega valora todos los partidos, sobre todo la actitud del jugador: «Independientemente, gane, pierda o empate, a veces me enojo con las formas, si me van a ver molesto cuando pierdo, no me gusta perder, pero cuando ganas hay más tranquilidad», aclaró.

Pese al triunfo, valora que hay que mejorar en todo: «Los partidos contra los grandes, Potros juega de tú a tú, pero los complicados son los partidos de tabla media, en ocasiones pensamos que somos algo que todavía no somos, ser un equipo importante, no hablo solo en lo económico, hay que ver que los mismos tres puntos que te da Motagua, te los da Génesis, Victoria y otros», concluyó. (GG)

