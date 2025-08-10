Olimpia, a despegarse en el liderato

Luego de su arrollador inicio en la Copa Centroamericana y la más reciente victoria ante Motagua en el certamen liguero, el Olimpia vuelve a casa con la intención de mantener el liderato esta tarde cuando reciba al Juticalpa FC, en duelo por la jornada 4, que también enfrenta al Platense ante Los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán.

OLIMPIA VRS. JUTICALPA

Con la motivación que solo los triunfos dan, los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel, buscarán hoy conservar el liderato del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, invictos, encabezando la tabla con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas, enfrentan a un Juticalpa en la séptima posición, pero buscando un milagro para dar el golpe a domicilio al campeón nacional.

DATO HISTÓRICO

El pulso más reciente entre ambos, se registró el jueves 13 de marzo en la jornada 11 del Torneo Clausura, instancia donde Olimpia los derrotó 2-1 a domicilio, con dos goles de Jerry Bengtson.

PLATENSE VRS. LOBOS UPNFM

El recién integrado a la Liga Nacional, Platense, después de sendos triunfos ante Real España y Victoria, quiere mantener su sueño vigente por ser protagonista en la Liga Nacional, pero para esto deberá vencer a los Lobos de la UPNFM, que vienen de empatar su último compromiso ante el Choloma FC.

DATO HISTÓRICO

El último duelo entre ambos celebrado el 26 de septiembre del 2021, resultó con triunfo 3-2 de Lobos UPNFM, en compromiso celebrado en el estadio Excelsior de Puerto Cortés.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

PLATENSE VRS. LOBOS UPNFM

Domingo 10 de agosto 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Morazán/ San Pedro Sula

Transmite: TVC

Árbitro:

OLIMPIA VRS. JUTICALPA

Domingo 10 de agosto 2025

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”¨/ Tegucigalpa

Transmite: TVC

Árbitro:

