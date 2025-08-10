Partido finalizado: Platense (4) – (1) Lobos UPNFM

El Platense va en serio y compitiendo a lo grande, y es que además de humillar 4-1 a los Lobos de la UPNFM, también se metió a los primeros lugares del Torneo Apertura 2025-2026, al sumar su tercer triunfo del campeonato, en un agradable compromiso celebrado ayer en San Pedro Sula.

LAS ACCIONES

El sorprendente Platense, un viejo conocido de la Liga Nacional, pero con una campaña sensacional tras dos triunfos consecutivos, se enfrentaba a unos Lobos de la UPNFM, que llegaban a su cuarto juego, intentando acabar su mala racha de no ganar de visitante, en el denominado duelo de “colmillos”.

Con estos ingredientes y un marcado favoritismo para el “tiburón”, el compromiso no tardó mucho en inclinarse a favor del local, porque nomás a los 7 minutos, Georgie Welcome los ponía arriba 1-0 con certero cabezazo.

No hubo tiempo de reacción para la “manada”, porque transcurridos los 12’, el escualo volvió a golpear, después de un disparo de Jeison Arriola que, en complicidad de Óscar Barrios, aumentó el marcador a 2-0.

El paso de los minutos y una pesada lápida de dos goles, mostró a un irreconocible equipo naranja, y apenas se asomó en ataque en dos ocasiones al término de los 45 minutos. El “pleito” resultaba fácil para el “tiburón”.

Sorprendido por la estrategia inicial de Raúl Cáceres, el técnico Nazar se vio obligado a recomponer y a ingresar relevos, pero no era su tarde, porque además que Roberto Moreira erraba un lanzamiento penal, Justin Ponce, con un regalito en defensa, provocó para que Erick Puerto aumentara la ventaja 3-0 al 56’.

Transcurrido el 60’, el recién ingresado Raúl García, con disparo magistral llegó al descuento 3-1 para los Lobos, pero fue sólo una ilusión, porque otro gol de Erick Puerto al 85’, selló el definitivo 4-1, en la cómoda y merecida que los deja con 9 puntos y en los primeros puestos de la tabla de colocaciones (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

PLATENSE: (4) Javier Orobio, Ofir Padilla, José López, Brandon Álvarez, Samuel Pozantes, Rubén García, Manuel Salinas (Ángelo Norales 90’), Ilce Barahona (Erick Puerto 46’), Carlos Pérez, Jeison Arriola (Eduardo Urbina 77’), Georgie Welcome (Aldo Fajardo 77’)

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: Georgie Welcome (07’), Oscar Barrios (12’ autogol), Erick Puerto (56’ y 85’)

Amonestados: Brandon Álvarez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Allan Ordoñez

Estadio: Francisco Morazán/ San Pedro Sula

LOBOS UPNFM (1) – Alex Güity, José Fiallos, Óscar Barrios (Jorge Dolmo 19’), Andrés Dávila, Lesvin Medina, Félix García, German Mejía (Raúl García 46’), Justin Ponce (Geovany Martínez 59’), Edwar Amador (Marco Morales 46’), Junior Padilla (Jairo Rochez 46’), Roberto Moreira

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Raúl García

Amonestados: Raúl García (60’)

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas