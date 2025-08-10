Juticalpa asustó al campeón Olimpia

El Juticalpa FC puso fin a la racha triunfal del equipo Olimpia bajó el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel, al sacar un empate de visita de 2-2, en el cierre de la jornada 4 del torneo Apertura.

Los albos con la sufrida paridad en el estadio Nacional, mantienen el invicto ahora con 12 juegos, y el liderato del torneo con 10 puntos, pero vieron cortada su travesía triunfal de 11 encuentros.

Fue un primer tiempo parejo, donde los de casa a base de potencia, velocidad y puntería pegaron primero, pero la visita no se achicó y con orden, paciencia y sobre todo buen fútbol supo empatar el juego.

Alberth Elis tras un magistral centro de Elison Rivas por la izquierda abrió el marcador, tras conectar de cabeza al minuto 17.

Luego el joven Dereck Moncada falló solo frente al marco al rematar desviado tras pase de del uruguayo Marcos Montiel.

Juticalpa FC empató con un golazo de Josué Villafranca quien conectó un centro de David Mendoza y con su remate dejó parado al portero Edrick Mejívar. Antes del descanso los de Olancho tuvieron para irse ganando con un disparo de Kelvin Matute que pasó cerca del marco.

En el complemento la visita dio el susto, se adueñó del balón, desnudó las falencias del campeón y se puso a ganar con un magistral tiro libre de Marcelo Canales que Menjívar solo adornó con su volada.

Parecía el fin del invicto del uruguayo Eduardo Espinel al frente de los “leones”, ya que los de casa buscaban pero no encontraban el marco. Pinto de larga distancia remató elevado, de igual forma Arboleda quien de cabeza estuvo cerca.

El gol de la paridad para Olimpia lo hizo el defensa José García quien de cabeza puso el 2-2 al minuto 82 y evitó la sorpresa de la jornada y de pasó dio el punto a su equipo para que siga en la cima del torneo.

En la fecha cinco Olimpia jugará el clásico ante Real España y Juticalpa será local con el benjamín CD Choloma.

Alineaciones:

Olimpia (2): Edrick Menjívar, Edwin Lobo (Kevin Güity 71’), Emanuel Hernández, José García, Elison Rivas, Marcos Montiel (Jamir Maldonado 71’), José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Dereck Moncada (Maynor Arzú 83’), Alberth Elis (Jorge Benguché 71’) y Yustin Arboleda (Jerry Bengtson 83’).

Goles: A. Elis (17’) y J. García (82’)

Amonestados: M. Montiel (10’), Y. Arboleda (28’), E. Rivas (30’)

Expulsados:

Juticalpa FC (2): Denovan Torres, Kelvin Matute, José García, Josué Villafranca (Ramiro Rocca 45’), Marcelo Canales (César Canales 65’), Cristhian Altamirano (Brayan Barrios 86’), Júnior Lacayo (Rodrigo Rodríguez 71’), Roger González, Nicolás Gómez (Elmer Güity 85’), David Mendoza y Axel Gómez.

Goles: J. Villafranca (35’) y M. Canales (60’)

Amonestados: R. Rocca (77’), A. Gómez (83’)

Expulsados:

Árbitro: James Salinas

Estadio: Nacional

Noticias Patrocinadas