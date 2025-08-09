Malik Beasley, investigado por apuestas

El agente libre de la NBA Malik Beasley, parte de una investigación federal por apuestas, fue desalojado de su apartamento en un rascacielos de Detroit el miércoles, según registros judiciales.

Beasley fue demandado dos veces este año en el Tribunal de Distrito 36 de Michigan por un total de $21,505 en alquileres impagos, según los registros. El primer caso fue desestimado en marzo, pero el tribunal emitió una orden de desalojo en la segunda demanda (por $7,355) después de que Beasley no respondiera.

No hay ningún abogado designado para Beasley en la demanda de desalojo. Steve Haney, abogado de Beasley en la investigación federal por apuestas, declaró a ESPN que no lo representa en este asunto.

Malik Beasley fue desalojado de su apartamento. Foto: AP

Las publicaciones de Beasley en redes sociales de las últimas semanas indican que ha estado viajando por Europa.

Beasley, de 28 años, es el tercer jugador de la NBA investigado por el Distrito Este de Nueva York por acusaciones de apuestas en los últimos 18 meses. Las acusaciones en su contra datan de la temporada 2023-24, cuando jugaba con los Milwaukee Bucks, según informaron fuentes a ESPN. No ha sido acusado de ningún delito.

«Una investigación no constituye una acusación», declaró Haney previamente a ESPN. «Malik tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia que cualquier otra persona bajo la Constitución de los Estados Unidos. Hasta el momento, no ha sido acusado de nada».

Beasley venía de una temporada de resurgimiento con los Detroit Pistons y estaba en conversaciones con el equipo sobre un contrato de tres años por $42 millones de dólares, según Shams Charania de ESPN. Las conversaciones se han suspendido, según Charania.

Beasley ha ganado casi $60 millones de dólares durante sus nueve años de carrera en la NBA.

Beasley también está siendo demandado por su antigua agencia de marketing, Hazan Sports Management, que alega que tuvo dificultades para devolver un anticipo de $650.000 dólares a principios de este año.

El periódico Detroit News informó en julio que Beasley también tiene deudas con un barbero famoso, un dentista y una empresa que ofrece préstamos puente a atletas profesionales. (ESPN Deportes)

