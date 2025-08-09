Partido finalizado: Olancho FC (3) – (1) Motagua

Un doblete de Rodrigo Olivera y una anotación de Óscar Almendárez, fueron suficientes para que el Olancho FC derrotara 3-1 al Motagua, en un compromiso celebrado ayer por la cuarta jornada del Apertura 2025-2026 y donde se confirmó el catastrófico inicio del capitalino.

LAS ACCIONES

Motagua en una increíble décima posición, sin sumar puntos en los dos últimos juegos ligueros, se presentaba a su tercer compromiso, con la urgencia de ganar enfrentando a un Olancho FC, en quinto puesto producto de cuatro puntos, pero intentando escalar en la clasificación.

Por lo anterior y con las alarmas encendidas, el técnico Diego Vázquez recurrió a sus principales armas e impuso mejor ritmo desde el inicio, salió con fuerza, apostando a la movilidad de sus delanteros y a los remates de media y larga distancia, no obstante, hasta la primera media hora, se estrelló con un “potro” muy bien plantado en defensa y apostando al contragolpe para hacer daño.

Y cuando más cerca parecía el capitalino de irse arriba en el marcador, fue el olanchano el que llegó con esa mentalidad, porque al 41’ , Óscar Almendarez, silenció el escenario, al decretar el 1-0 que sorprendía a los azules. No conformes con el 1-0 y al ver que su rival “ladraba, pero sin morder”, el “potro” llegó al 2-0, con anotación de Rodrigo de Oliveira, con esto terminaba la primera parte y metían al “ciclón” en una situación inimaginable de cara a la complementaria.

De vuelta a las acciones y sorprendido por el desastre de los últimos cinco minutos, el técnico Diego Vázquez, asumió riesgos, realizó tres variantes y adelantó líneas para intentar descontar en el marcador y así lo certificó Maicol Cabrera al 64’ al decretar el 2-1 con el que Motagua, al parecer resurgía de las cenizas.

Con la confianza recuperada, el “águila” se volcó con cambios al ataque, manejaron el balón, sin embargo, el Olancho con el tiempo cumplido, llegó al 3-1 con otra anotación de Rodrigo Oliveira, con el que se confirmó el catastrófico inicio azul, tres derrotas en igual número de partidos. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLANCHO (3) – Gerson Argueta, Óscar Almendarez, Juan Lasso, Devron Martínez, Roger Sander (Henry Gómez 56’), Diego Rodríguez (Omar Elvir 46’), Alex López (Cristian Calix 63’), Yeison Mejía (Mario Moncada 70’), Rodrigo Oliveira, Ángel Delgado, Marlon Ramírez (Yeer Gutiérrez 46’)

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: Óscar Almendarez (41’), Rodrigo Oliveira (44’, 90’)

Amonestados: Marlon Ramírez, Ángel Delgado, Deyron Martínez, Yeison Mejía, Henry Gómez

Expulsados:

Árbitro: Arlington Escobar

Estadio: Marcelo Tinoco, Danli, 7:30 p.m.

MOTAGUA (1) – Marlon Licona, Luis Santamaría (Carlos Argueta 46’), Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza), Clever Portillo, Marcelo Santos, Jonathan Núñez (Jorge Serrano 46’), Rodrigo Gómez (Denis Meléndez 78’), Carlos Mejía (Matthias Vázquez 46’), Jeffryn Macías (Yoel Castillo 72’), Maicol Cabrera

Técnico: Diego Vázquez

Goles: Maicol Cabrera (64’)

Amonestados: Maicol Cabrera, Sebastián Cardozo

Expulsados: No hubo

