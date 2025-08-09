Marathón se recupera y alcanza al Olimpia

Una solitaria anotación de Alexy Vega en el primer tiempo bastó, para que el Marathón con un partido más, alcanzara al líder Olimpia en la tabla de posiciones, al derrotar 1-0 a un incómodo Génesis PN, en regular duelo celebrado hoy en el estadio Yankel Rosenthal.

LAS ACCIONES

Tras caer en la tercera fecha en el clásico sampedrano ante Real España, el Marathón, regresaba a su estadio, pero lo hacía resintiendo la ausencia de entrenador Pablo Lavallén, que resultó expulsado en ese duelo, ante un “agrandado” Génesis PN, que presumía el haber derrotado al Motagua en su último enfrentamiento.

Pero el verdolaga quería retornar a su estabilidad y el encuentro era propicio para alcanzar los nueve puntos que ostentaba Olimpia en la primera posición, por lo anterior se fue desde el inicio a ejercer presión, se adueño de la redonda y sus llegadas fueron interminables en el marco de Rolando Balanta, lo anterior hasta la primera media hora.

Con el avance de los minutos, el visitante se sacudió el dominio local, recompuso en la media cancha y comenzaron a generar peligro, no obstante, la calurosa tarde se les vendría encima al 43’, después de una falta penal que convirtió en gol Alexy Vega, para dar la ventaja 1-0 al “monstruo” antes de retirarse al descanso.

Reanudada la complementaria, el entrenador Luis Alvarado, decidió realizar algunas variantes para por lo menos conseguir la igualada, sin embargo, hasta el 70’, el duelo bajó en intensidad y lo único “rescatable”, fue que ambos se quedaron con diez jugadores con la expulsión de Messiniti y Jonathan Paz.

Completados lo 90’, el marcador no se movió más, pero bastó para que Marathón sumara tres valiosos puntos, que lo dejan en igualdad de puntos momentáneamente con el líder Olimpia.

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MARATHÓN (1) – César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Isaac Castillo (Tomás Sorto 65’), Damín Ramírez (Francisco Martínez 65’), Brian Farioli, Nicolas Messiniti, Alexy Vega (César Sevilla 77’), José Aguilera, Iván Anderson (Samuel Elvir 85’), Jaylor Fernández. (Kenny Bodden 77’)

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Alexy Vega (43’ penal)

Amonestados: Ivan Anderson, Henry Figueroa, Damín Ramírez, Nicolas Messiniti

Expulsados: Nicolas Messiniti

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Yankel Rosenthal, 3 p.m.

GÉNESIS PN (0) – Rolando Balanta, Kevin Álvarez (Cristhoper Fonseca 46’), Alejandro Ramos, Ángel Tejeda, Edwin Maldonado, Héctor Castellanos (Oliver Morazán 68’), Denilson Núñez (Moisés Rodríguez 68’), Jonathan Paz, Antonio Polidoro, Joan Euceda (Juan Pérez 46’), Carlos Arzú (William Moncada 58’)

Técnico: Luis Alvarado

Goles: No hubo

Amonestados: Jonathan Paz, Kevin Álvarez

Expulsados: Jonathan Paz

