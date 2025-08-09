La «máquina» terminó goleando al Choloma

CHOLOMA.- Sin jugar un extraordinario partido, pero siendo muy efectivo, el Real España logró importante triunfo 3-0 de visita ante CD Choloma, que los tiene empatados en puntos con Olimpia y Marathón en el primer lugar, aunque los “merengues” juegan ante Juticalpa y podrían alejarse nuevamente de los sampedranos.

Los goles “aurinegros” fueron marcados por Daniel Aparicio (5), Darixon Vuelto (86) y Gustavo Sousa (90 +1).

LAS ACCIONES:

En un partido de trámites generales, el Real España le bastó con anotar para vencer a un CD Choloma aguerrido que buscó empatar por lo menos el juego, pero que al final salió goleado nuevamente en casa.

Los sampedranos se pusieron ventaja rápidamente a los cinco minutos en un tiro de esquina cobrado por Darixon Vuelto, que logró definir el panameño Daniel Aparicio, llegando solo al segundo palo y de un zurdazo la mandó a guardar al fondo de la red.

Los locales buscaron por todos los medios empatar, pero fueron incapaces de anotar en la primera mitad, mientras la realeza manejaba el partido a su antojo.

En el segundo tiempo el CD Choloma buscó en forma desordenada el empate, aunque con la llegada de Mario Martínez tuvo dos claras que respondió muy bien Onán Rodríguez, evitando la igualada.

El segundo gol visitante tardó, ya que fue al minuto 86 en un centro preciso de Darlin Mencía, que de testa la mandó a guardar Darixon Vuelto.

El cierre no pudo ser mejor para la “realeza”, en una jugada del debutante y recién ingresado Moisés Fajardo, quien dio una asistencia genial que de zurda mando a guarda al fondo de la red, el brasileño Gustavo Sousa que anotaba su segundo gol en el torneo.

Real España igualó a Olimpia y Marathón con nueve puntos y se mantiene en el grupo de líderes del naciente torneo de Liga. (GG)

FICHA TÉCNICA:

CD CHOLOMA (0) Roberto López, José Palacios, Julio Bernárdez, Wilfredo Díaz (Jordi Franco) (26), Joshua Turcios (Kemssie Abbott) (46), Hesler Díaz, Yetson Chávez (Daniel Rocha) (78), Luis Núñez (Eli Palma) (69), Brian Félix, Leider Anaya (Mario Martínez) (69) y Axel Alvarado.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Jordi Franco y Daniel Rocha

EXPULSADOS: Ninguno

REAL ESPAÑA (3): Onán Rodríguez, Darlin Mencía, Daniel Aparicio (Devron García) (46), Anfronit Tatum, Wesly Decas, Danilo Palacios, Jack Jean-Baptiste (Moisés Fajardo) (90 +1), Darixon Vuelto, Nixon Cruz (Gustavo Moura) (46), César Romero (Jhow Benvidez) (69) y Roberto Osorto (Carlos Mejía) (76).

GOLES: Daniel Aparicio (5), Darixon Vuelto (86) y Gustavo Moura (90 +1)

AMONESTADOS: Daniel Aparicio, Wesly Decas, Darlin Mencía y Gustavo Sousa.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma

