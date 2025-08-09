Previa
Motagua a revivir en el Marcelo Tinoco
CD CHOLOMA VRS. REAL ESPAÑA
En su segundo juego de local el CD Choloma quiere derrotar a un equipo que se siente en casa en Choloma.
Seguramente Jeaustin Campos usará un cuadro alterno, ya que la otra semana se juega un duelo crucial ante el Municipal en Guatemala, sin embargo, también llegan obligados a sumar de tres.
DATOS HISTÓRICOS:
El encuentro más reciente en Choloma, 19 enero 2013, empataron 2-2. Roy Posas y Leonardo Isaula anotaron por los locales, mientras por la «realeza» el uruguayo Nicolás Cardozo (2).
MARATHÓN VRS GÉNESIS
Duelo interesante donde los obligados a ganar son los «verdes» en casa, aunque enfrente tendrán un equipo serio y en construcción que ya sorprendió a Motagua en La Paz.
DATOS HISTÓRICOS:
Partido más reciente 19 de abril del 2025, empataron sin goles. (GG)
MARATHON VRS GÉNESIS
Sábado 9 agosto 2025
Estadio: Yankel Rosenthal, 3 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Selvin Brown
CD CHOLOMA VRS REAL ESPAÑA
Sábado 9 agosto 2025
Estadio: Rubén Deras, Choloma, 5:15 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Nelson Salgado
OLANCHO VRS MOTAGUA
Sábado 9 agosto 2025
Estadio: Marcelo Tinoco, Danli, 7:30 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Arlington Escobar