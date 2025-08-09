Connect with us

Motagua a revivir en el Marcelo Tinoco

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 tendrá duelos interesantes como el que se realiza esta noche en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde Motagua visita al Olancho FC.

En horas de la tarde el Marathón espera al Génesis en el estadio Yankel Rosenthal y luego el CD Choloma recibe al Real España en el estadio Rubén Deras.

La jornada se completa el domingo, donde Platense enfrenta a los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán y Olimpia encara al Juticalpa en el estadio Nacional.
OLANCHO FC VRS. MOTAGUA

Es un duelo vital para Motagua qué es penúltimo en la Liga, ya que su plantilla es para pelear título y no para estar mal ubicado.

Hoy Motagua lleva la obligación de ganar ante un equipo nada fácil y que rectificó en la jornada anterior doblegando al Victoria.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el estadio Marcelo Tinoco, 25 enero 2005, Olancho ganó 2-1 con doblete de Eddie Hernández, mientras por Motagua anoto el argentino Agustín Auzmendi (p).

CD CHOLOMA VRS. REAL ESPAÑA


En su segundo juego de local el CD Choloma quiere derrotar a un equipo que se siente en casa en Choloma.

Seguramente Jeaustin Campos usará  un cuadro alterno, ya que la otra semana se juega un duelo crucial ante el Municipal en Guatemala, sin embargo, también llegan obligados a sumar de tres.

DATOS HISTÓRICOS:

El encuentro más reciente en Choloma, 19 enero 2013, empataron 2-2. Roy Posas y Leonardo Isaula anotaron por los locales, mientras por la «realeza» el uruguayo Nicolás Cardozo (2).

MARATHÓN VRS GÉNESIS

Duelo interesante donde los obligados a ganar son los «verdes» en casa, aunque enfrente tendrán un equipo serio y en construcción que ya sorprendió a Motagua en La Paz.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente 19 de abril del 2025, empataron sin goles. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—
MARATHON VRS GÉNESIS
Sábado 9 agosto 2025
Estadio: Yankel Rosenthal, 3 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Selvin Brown

CD CHOLOMA VRS REAL ESPAÑA
Sábado 9 agosto 2025
Estadio: Rubén Deras, Choloma, 5:15 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Nelson Salgado

OLANCHO VRS MOTAGUA
Sábado 9 agosto 2025
Estadio: Marcelo Tinoco, Danli, 7:30 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Arlington Escobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

