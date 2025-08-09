Motagua a revivir en el Marcelo Tinoco

En horas de la tarde el Marathón espera al Génesis en el estadio Yankel Rosenthal y luego el CD Choloma recibe al Real España en el estadio Rubén Deras.

La jornada se completa el domingo, donde Platense enfrenta a los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán y Olimpia encara al Juticalpa en el estadio Nacional.

OLANCHO FC VRS. MOTAGUA