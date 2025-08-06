Olimpia a ratificar su gran paso

El Olimpia del uruguayo Eduardo Espinel tendrá esta noche en Santa Tecla, su segunda presentación en la Copa Centroamericana 2025, ya que debutó goleando 3-0 al Real Estelí en el estadio Nacional y hoy visita al desconocido Hércules de El Salvador.

El pasado 9 de mayo de 2025, se anunció en El Salvador que el histórico club Hércules asumiría el antiguo lugar de Once Deportivo, campeón cuscatleco 2024, en la primera división y en la Copa Centroamericana.

HÉRCULES VRS. OLIMPIA

El equipo que dirige el argentino Gabriel Álvarez utiliza una base de jugadores de Once Lobos combinada con los jugadores del Hércules, comenzando una nueva tarea que no es fácil sobro todo en CONCACAF donde los otros equipos tienen mayor experiencia.

Prueba de ello es que debutaron cayendo en casa 2-0 ante Xelajú y deberán ahora cerrar su segunda localía ante Olimpia, ya que los próximos dos los jugará de visita ante Águila y el Real Estelí.

Por lo anterior, el juego de hoy es clave y decisivo ante un rey de copas de la región como Olimpia, que ganando da un paso firme a la siguiente fase, aunque tendrá, pendientes dos partidos no menos importantes, visitando al Águila y recibiendo al Xelajú.

A pesar de su favoritismo, Olimpia no se fía, acusa tres bajas sensibles por lesión: Michael Chirinos, Jorge Álvarez y Carlos Sánchez, pero aun así tiene un equipo compacto capaz de ganar de visita para acercarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

DATOS HISTÓRICOS:

La última visita de Olimpia a El Salvador fue derrota 2-0 en el estadio Cuscatlán, el 23 de agosto de 2024 ante el Águila.(GG)

OTRO PARTIDO:Guatemala, 8 p.m. Xelajú-Águila

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

HÉRCULES VRS. OLIMPIA

Miércoles 6 agosto 2025, 8:00 p.m.

Estadio: Las Delicias, Santa Tecla

Transmite: ESPN Deportes

