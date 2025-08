Platense da paliza al Victoria en el Ceibeño

LA CEIBA. Platense sigue demostrando de porque es equipo de primera y con justicia goleó 4-0 al Victoria en su propio estadio en una noche inspirada de sus jugadores.

Los goles fueron anotados por Carlos Pérez (26), Georgie Welcome (45) (p) y Erick Puerto (56 y 86).

EL JUEGO:

Desde el primer minuto se notó quién era el mejor equipo en la cancha, un Platense bien planteado y motivado goleaba a un Victoria que no se entrenó en la semana y que pagó caro esa osadía.

La gran figura fue el juvenil Yeison Arriola, quien no pudo ser frenado dando una gran asistencia Carlos Pérez para que abriera la cuenta a los 25 minutos.

El segundo no tardó tanto una falta clara en el área que el árbitro Kevin Ulloa sancionó como falta de once metros que celebró a lo grande el veterano Georgie Welcome, y lo hizo con su pirueta habitual hacia atrás.

En el segundo tiempo Victoria quiso mejorar, pero la zaga siguió dando facilidades y en otra jugada de Carlos Pérez, Erick Puerto, recién ingresado, anotaba el tercero.

Cuando mejor jugaba el Victoria vino el cuarto en otra gran habilitación de Eduardo Urbina que Puerto nuevamente anidó en la red.

Victoria se hunde en el sótano con tres derrotas y sin goles anotados, mientras Platense es tercero con seis puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

VICTORIA (0): Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Elvin Castillo, Edgardo Sánchez (Yahir Delgadillo) (46), Bryan Vaquedano (Geovani Bueso) (23), Ángel Barrios (Wysdom Quayé) (46), Marcelo Espinal, Kolton Kelly, Walter Martínez, Segundo Granja (Carlos Bernárdez) (46) y Dester Mónico (Luis Hernández) (62).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Ángel Barrios y Geovanni Bueso

EXPULSADOS: Ninguno.

PLATENSE (4): Javier Orobio, Elías García, Ofir Padilla (Willy Cristian) (89), José Carlos López, Samuel Pozantes, Ilce Barahona (Erick Puerto) (46), Brandon Santos, Manuel Salinas, Georgie Welcome (Nahuel Luna) (81), Yeison Arriola (Everest Corea) (86) y Carlos Pérez (Eduardo Urbina) (81).

GOLES: Carlos Pérez (25), Georgie Welcome (41) y Erick Puerto (56 y 85)

AMONESTADOS: Ofir Padilla, Georgie Welcome

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Kevin Ulloa

ESTADIO: Ceibeño

