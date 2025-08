Olimpia gana Superclásico 286

Olimpia es el dueño el superclásico 286 de la historia al derrotar merecidamente al Motagua 2-0, en un juego donde los “merengues” fueron más efectivos de cara al pórtico rival.

Los goles “melenudos” fueron obra del uruguayo Marco Montiel (13) y Albert Elis (77)

EL JUEGO:

A pesar de las bajas inesperadas y tempraneras por lesión de Jorge Álvarez y Carlos “Mango” Sánchez, el campeón nacional mostró su señorío y se llevó el clásico ante un Motagua inoperante que fue más ganas que fútbol en la cancha.

En el primer tiempo Motagua quiso tomar la batuta a través de Rodrigo “Droopy” Gómez, pero naufragaron con su juego acostumbrado, ya que el Olimpia es muy fuerte en el juego aéreo y en el mismo estuvieron muy atentos para neutralizar a los atacantes “azules”.

Olimpia poco a poco tomó el control del partido, a pesar de la baja de Álvarez, y se fue insinuando con Derek Moncada y el colombiano Yustin Arboleda.

En una jugada inexplicable en un centro el área, la intercepta con la mano en alto el zaguero uruguayo Sebastián Cardozo, por lo que el árbitro Armando Castro no dudó en sancionar la pena máxima que fue ejecutada por Arboleda, pero el portero Marlon Licona la adivinó, aunque el balón quedó suelto y muy atento y puntal a la cita llegó el uruguayo Montiel para que de un zurdazo lo mandara a guardar al fondo de la red.

Motagua quiso reaccionar por todos lados, Jorge Serrano y Carlos Mejía fueron los más incisivos, pero la zaga «alba» bien escalonada no le dio libertades a Mathias Vázquez, el ariete con que se la jugó el argentino Diego Vázquez.

En el segundo tiempo Motagua quiso igualar, pero nunca encontró el rumbo y más bien Olimpia tuvo chance de aumentar la cuenta, pero ni José Mario Pinto ni Arboleda tuvieron fortuna, por lo que Eduardo Espinel apostó por Albert Elis y Jorge Benguché, quienes fortalecieron su ataque y provocaron más peligro.

Producto de ello y en un contragolpe, Moncada dio un gran pase a Benguché, quien habilitó a Elis, que ya antes había errado un claro gol, pero al 77 no falló y liquido el clásico, celebrando el tanto a su estilo único de la pantera.

En los últimos minutos Motagua apretó y a través Jefryn Macías tuvo un par de ocasiones claras, pero Edrick Menjívar y la zaga «alba» bien escalonada no le permitieron libertades.

Olimpia con el triunfo es líder con 9 puntos, mientras Motagua se hunde en el sótano sin puntuar en dos jornadas. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (0): Marlon Licona, Riky Zapata (Clever Portillo) (46), Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Luis Santamaría (Carlos Argueta) (61), Dennis Meléndez (Luis Meléndez) (80), Rodrigo Gómez, Jorge Serrano, Marcelo Santos, Carlos Mejía (Jefryn Macías) (70) y Mathias Vázquez (Maicol Cabrera) (61).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Marlon Licona, Luis Santamaría, Marcelo Santos, Carlos Mejía.

EXPULSADOS: Ninguno

OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, Edwin Lobo (Kevin Guity) (72), Enmanuel Hernández, Julián Martínez, Carlos Sánchez (Facundo Queiroz) (35), Marco Montiel, Jorge Álvarez (Axel Maldonado) (7), Edwin Rodríguez, José Pinto (Albert Elis) (72), Derek Moncada y Yustin Arboleda (Jorge Benguché) (72).

GOLES: Marcos Montiel (13) y Albert Elis (77)

AMONESTADOS: Edwin Lobo, Julián Martínez, Marcos Montiel, Sergio López y José Pinto.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

