Juticalpa FC «bautiza» al Platense

Con anotación del volante Kelvin Matute y una sobresaliente actuación del portero Denovan Torres, el Juticalpa FC venció 1-0 al Platense en partido correspondiente a la jornada uno del torneo Apertura, celebrado en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz, Olancho.

El conjunto “canchero” que en su debut con Marathón apenas tenía 15 futbolistas disponibles, ante los porteños pudo contar con su técnico y sus nuevos refuerzos, luego que su directiva pagara bajo protesta varias demandas pérdidas en el Tribuna Nacional Arbitral del Fútbol y Comisión de Apelaciones, hechas por exjugadores.

Con el plantel reforzado el Juticalpa tuvo una leve mejoría, pero ganó en una polémica jugada de lanzamiento de penal.

El resultado no refleja no lo vistió en el terreno de juego, Platense jugó mejor y tuvo más opciones de goles, pero su artillería no pudo ante el portero Denovan Torres.

El meta Torres con una estirada a ras de pasto sacó un remate de cabeza de Nahuel Luna al minuto 27, tras un desborde de Carlos Pérez. En el segundo tiempo el experimentado arquero ganó un mano a mano ante Carlos Pérez y posteriormente el meta voló y con su mano derecha salvó un disparo de César Canales.

Los de casa llegaron con claridad al minuto 74, “Muma” Fernández solo frente al marco no pudo conectar un centro y falló al rematar desviado.

El gol llegó al minuto 89 y antecedido de polémica, Elmer Güity recibió falta fuera del área, pero el central David Cruz decretó falta penal, que no falló Kelvin Matute para darle el primer triunfo a su equipo y “bautizar” al Platense en su regreso a la Liga Nacional.

Alineaciones:

Juticalpa FC (1): Denovan Torres, Bryan Bernárdez, Kelvin Matute, Júnior García, Jesús Canales (César Canales 60’), Luis Hurtado (Norman Gaboriel 80), Júnior Lacayo (Josué Villafranca 20’), Luis Garrido, David Mendoza, Carlos Fernández (Elmer Güity 80’) y Axel Gómez.

Goles: K. Matute (86’)

Amonestados: C. Fernández, L. Hurtado, J. Villaffranca, C. Canales

Expulsados:

Platense (0): Javier Orobio, Marco Reyes (Rubén García 45’), Brando Santos, Ofir Padilla, Samuel Pozantes, Georgie Welcome, (Erick Puerto 45’), Manuel Salinas, Carlos Pérez (Angelo Morales 90’), Jaison Arriola, Luis Luna y José Carlos López

Goles:

Amonestados: C. López

Expulsados:

Árbitro: David Cruz

Estadio: Óscar Peralta

Noticias Patrocinadas