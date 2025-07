Nueva lesión de rodilla manda a Paul George al quirófano

Los problemas físicos han obligado a Paul George a volver a pasar por quirófano. Según informa Shams Charania, periodista de ESPN, una lesión sufrida en un entrenamiento reciente ha hecho necesaria una artroscopia en la rodilla izquierda, tras la que el jugador tendrá que someterse a un proceso de rehabilitación de una duración aún por determinar.

Charania afirma que George será revaluado antes del training camp, que comenzará a finales de septiembre, aunque no comenta si se espera que esté presente en el mismo desde el inicio.

No obstante, Kyle Neubeck, periodista de PHLY Sports, asegura que la lesión no ha supuesto daños graves en los ligamentos, lo que puede ayudar a pensar que el retorno del alero a las pistas no se hará esperar tanto.

Paul George viene de varias temporadas en las que mantenerse sano ha sido un problema.

Sin ir más lejos, el año pasado solo pudo disputar 41 partidos, y en muchos de ellos ni siquiera pareció estar a su mejor nivel, lo que contribuyó al hundimiento de unos 76ers marcados en general por las lesiones.

Esta noticia ayuda por tanto a crear este síntoma de Día de la Marmota que se ha creado en Philadelphia, donde, con Joel Embiid también muy limitado por los problemas físicos, cuentan con un proyecto un tanto volátil que depende quizás demasiado de dos hombres con demasiadas dificultades para estar en pista.

Quedan aún meses para que arranque el curso 25-26, pero este tipo de cosas no invitan al optimismo. (NBA Maniacs)