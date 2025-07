Estêvão: «Siempre apoyaré al Palmeiras»

El joven delantero brasileño Estêvão lamentó este viernes la derrota del Palmeiras en cuartos de final del Mundial de Clubes contra su próximo equipo, el Chelsea (1-2), y agradeció al club paulista por todo lo que le enseñó.

«Por desgracia este no es el resultado que queríamos, pero lo dimos todo en la cancha», dijo en rueda de prensa el atacante, que marcó un gol espectacular que puso la igualdad transitoria en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

«Hice todo lo que pude. Ayudé a mi equipo, pero no podemos ganar cada día», añadió. «Ahora toca seguir adelante. Siempre apoyaré al Palmeiras. Estoy tan feliz de haber formado parte de este grupo, le agradezco al Palmeiras por todo en mi vida».

Estêvão, una de las mayores promesas del fútbol brasileño, le dio las gracias a su entrenador, Abel Ferreira, por su papel de formador.

«Le doy las gracias a Dios cada día por haber puesto a Abel en mi vida. Me ha enseñado a jugar, me ha entrenado y he aprendido mucho de él», dijo. (AFP)