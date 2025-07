Luis Santamaría desea ser el sucesor de Andy Najar

Su convocatoria para los juegos de la Copa Oro , sorprendió a propios y extraños, sin embargo no le quedó mal al técnico Reinaldo Rueda, y es que el futbolista Luis Santamaría, prácticamente se adueño de la banda derecha y hoy sueña con ser el sucesor del veterano futbolista Andy Najar, quien decidió no integrar el grupo que sorpresivamente llegó a las semifinales.

Luis Santamaría ha sido la gran revelación de Honduras en la Copa Oro 2025 y luego de la polémica entre Motagua y Juticalpa, ya anuncia su deseo y lo que pretende conseguir en las eliminatorias mundialistas que comienzan este mes de septiembre.

«Lastimosamente no se logró el objetivo, pero tuvimos cosas positivas, fue un trago agridulce, no logramos lo que queríamos hacer, desde que llegamos acá el profe nos inculcó que debíamos llegar a la final, en lo personal debo seguir mejorando, hay detalles para hacerlo, tengo un propósito, debo cumplirlo, esto es el comienzo, debo seguir aportando a la Selección y al club que vaya, me toca trabajar en Motagua fuerte para seguir siendo pieza clave aquí , mi intención es y ser el sucesor de Najar, que es un jugadorazo»

«Pero eso es paso a paso, primero me toca consolidarme en el club y esperar el llamado nuevamente del técnico Rueda, quiero ser titular, protagonista ser mi primera vez en la selección, te cambia el chip, la mentalidad cambia respecto a estar en un club chico, el profe te inculca querer ganar», aseguró.