Costa Rica se enfrenta a Estados Unidos en los Cuartos

Los Cuartos de Final de la Copa Oro de Concacaf 2025 enfrentan a Estados Unidos y Costa Rica el domingo en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

Estados Unidos ha avanzado a la fase de eliminación directa por 18ª edición consecutiva. Costa Rica, por su parte, ha superado la fase de grupos por 16ª ocasión y la 14ª de forma consecutiva.

EE.UU. busca volver a la cima del torneo

El conjunto estadounidense cerró la fase de grupos con marca perfecta de 3-0-0. Inició su campaña con una goleada 5-0 sobre Trinidad y Tobago, seguida por un triunfo 1-0 ante Arabia Saudita y una victoria 2-1 frente a Haití.

Malik Tillman lidera al equipo anfitrión con tres goles, mientras que Diego Luna y Max Arfsten encabezan el rubro de asistencias con dos cada uno.

Costa Rica llega invicta y con confianza

Costa Rica también llega sin derrotas, con récord de 2-1-0 para finalizar en el segundo lugar del Grupo A. Los Ticos comenzaron con una remontada 4-3 ante Surinam, luego vencieron 2-1 a República Dominicana y empataron sin goles ante México.

Josimar Alcócer marcó los goles del triunfo en los dos primeros partidos y ha sido una pieza clave en el ataque junto a Manfred Ugalde, máximo goleador del equipo con tres anotaciones. El legendario arquero Keylor Navas también fue figura con 11 atajadas en la fase de grupos.

Estados Unidos vs Costa Rica

Será el 44º enfrentamiento entre Estados Unidos y Costa Rica en su historia. En el historial general, la ventaja es para los estadounidenses con 20 victorias, frente a 17 triunfos de Costa Rica y 6 empates.

En los últimos seis partidos en todas las competencias, Costa Rica ha caído en cinco ocasiones ante el equipo de las “barras y las estrellas”, con su única victoria registrada en las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el 30 de marzo de 2022 en el Estadio Nacional de San José. En aquella ocasión, los ticos se impusieron 2-0 con goles de Juan Pablo Vargas (51’) y Anthony Contreras (59’).

El encuentro más reciente fue un amistoso disputado el 22 de enero de 2025 en Orlando, Florida, que finalizó con victoria de Estados Unidos 3-0, goles de Brian White (21’), Caden Clark (77’) y Patrick Agyemang (90’).

Triunfos con más goles en la serie:

Estados Unidos 4-0 Costa Rica – 7 de junio de 2016, Copa América Centenario

(Goleadores: Clint Dempsey, Jermaine Jones, Bobby Wood, Graham Zusi)

Estados Unidos 4-0 Costa Rica – 9 de junio de 2021, amistoso internacional

(Goleadores: Brenden Aaronson, Daryl Dike, Reggie Cannon, Gio Reyna)

Costa Rica 4-0 Estados Unidos – 15 de noviembre de 2016, eliminatorias a Rusia 2018 (Goleadores: Johan Venegas, Christian Bolaños, Joel Campbell x2)

Octavo duelo histórico en Copa Oro

Será la 8ª ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en la historia del torneo.

Estados Unidos nunca ha perdido ante Costa Rica en la Copa Oro: 7 triunfos y 1 empate.

Primer duelo en Cuartos de Final

Aunque nunca se han enfrentado en Cuartos, sí se enfrentaron en eliminación directa en 4 ocasiones:

2 veces en Semifinales (1993 y 2017)

1 vez por el Tercer Lugar (2003)

1 vez en la Final (2002)

En todas ellas, Estados Unidos salió victorioso.

ESTADOS UNIDOS EN CUARTOS DE FINAL

14ª aparición en esta fase (igualando a México y Costa Rica como las selecciones con más participaciones)

Récord en Cuartos:

PJ-13 | G-11 | E-2 | P-0 | GF-37 | GC-8

Máximos goleadores en esta fase:

Landon Donovan (6)

Clint Dempsey (4)

Brian McBride (4)

Única eliminación:

2000 vs Colombia: Empate 2-2 (Brian McBride, Chris Armas / Faustino Asprilla, Gerardo Bedoya), derrota 1-2 en penales

Victorias en Cuartos:

2002 vs El Salvador (4-0)

2003 vs Cuba (5-0)

2005 vs Jamaica (3-1)

2007 vs Panamá (2-1)

2009 vs Panamá (2-1)

2011 vs Jamaica (2-0)

2013 vs El Salvador (5-1)

2015 vs Cuba (6-0)

2017 vs El Salvador (2-0)

2019 vs Curazao (1-0)

2021 vs Jamaica (1-0)

2023 vs Canadá (2-2, 3-2 penales)

COSTA RICA EN CUARTOS DE FINAL

14ª aparición en Cuartos de Final

Récord en esta fase:

PJ-13 | G-4 | E-2 | P-7 | GF-18 | GC-18

Máximos goleadores en esta fase:

Walter Centeno (4)

Álvaro Saborío (2)

Bryan Ruíz (2)

Eliminaciones en Cuartos:

2000 vs Trinidad & Tobago (1-2)

2005 vs Honduras (2-3)

2007 vs México (0-1)

2011 vs Honduras (1-1, 2-4 penales)

2013 vs Honduras (0-1)

2015 vs México (0-1)

2019 vs México (1-1, 4-5 penales)

2021 vs Canadá (0-2)

2023 vs México (0-2)

Victorias en Cuartos:

2002 vs Haití (2-1, Walter Centeno, Rónald Gómez / Golman Pierre)

2003 vs El Salvador (5-2, Erick Scott, Walter Centeno x3, Steven Bryce / Gilberto Murgas, Alfredo Pacheco)

2009 vs Guadalupe (5-1, Celso Borges, Álvaro Saborío x2, Andy Herrón, Pablo Herrera / Alexandre Alphonse)

2017 vs Panamá (1-0, autogol de Aníbal Godoy).