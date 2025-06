Christian Horner piensa que Verstappen está distraído por Mercedes

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, afirmó que las recientes especulaciones que vinculan a Max Verstappen con Mercedes han «molestado» al tetracampeón del mundo durante el fin de semana del Gran Premio de Austria.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó su interés en Max Verstappen el viernes, pero el sábado recalcó que había «muy pocas probabilidades» de que el piloto de Red Bull se decidiera a fichar.

Toto Wolff también dejó claro que cualquier posibilidad de que Verstappen se uniera era a «largo plazo», ya que el piloto de Red Bull tiene contrato hasta 2028.

La noticia estalló en el paddock del Red Bull Ring después de que el piloto de Mercedes, George Russell, declarara que sus propias negociaciones de renovación de contrato se estaban retrasando debido al interés de su equipo en Verstappen.

Christian Horner quiso restar importancia a las especulaciones tras la clasificación en Austria del sábado, en la que Verstappen solo logró el séptimo mejor tiempo.

«Hay mucho ruido», declaró Horner a Sky Sports. «Creo que a Max le molesta bastante. Tenemos muy claro el contrato que tenemos con Max hasta 2028. Todo lo que se dice es pura especulación. Solemos no prestarle demasiada atención».

«Me imagino que George está frustrado porque aún no le han dado un contrato. Pero eso es asunto suyo y de su equipo. En cuanto a la situación con Max, sabemos claramente dónde estamos, y Max también. Todo está sujeto a ruido y, en cualquier contrato, la confidencialidad entre las partes es fundamental».

Verstappen se clasificó séptimo para el Gran Premio de Austria del domingo tras verso obligado a abortar su vuelta rápida en el último sector cuando se desplegaron banderas amarillas tras un trompo de Pierre Gasly.

El piloto de Red Bull, que actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación de pilotos con 43 puntos del líder del campeonato, Oscar Piastri, afirmó que su coche no estaba a la altura de la lucha por la pole position con Lando Norris el sábado.

«Habría estado reñido, potencialmente, hasta la bandera amarilla, pero aún estaba a kilómetros de la pole», declaró Verstappen. «Al final, no es tan doloroso.

«La tercera práctica libre no fue tan mala, pero de alguna manera en la clasificación simplemente desapareció por completa (la velocidad). No hubo ni una sola curva en la que me sintiera cómoda con el coche, y eso, por supuesto, es un gran problema en la clasificación”.

«Depende de cómo lo mires… Realmente no me fijo en la clasificación, solo intento hacerlo lo mejor posible durante el fin de semana de carreras. Ojalá mañana al menos podamos ser competitivos con Ferrari o Mercedes, pero no lo sé, porque con el equilibrio que tuve en la clasificación, eso no pinta bien mañana. Lo analizaremos todo”. (ESPNDEPORTES)