Honduras a demostrar su jerarquía ante Panamá

En un momento donde hay muchas dudas sobre el nivel de la Selección Nacional, la bicolor dirigida por Reinaldo Rueda está muy cerca de una nueva semifinal de Copa Oro, si se vence hoy a la poderosa Panamá en el desierto de Arizona.

Los dirigidos de Rueda iniciaron la copa humillados, 6-0 por Canadá, pero ganaron los dos siguientes partidos ante El Salvador y Curazao para encararse con el invicto Panamá, que llega embalado pero no confiado ante los catrachos.

HONDURAS VRS PANAMÁ

Históricamente, Honduras ha sido superior a Panamá en Copa Oro, pero con resultados muy apretados, a excepción del primero en 1993 y con base en ello, la bicolor debería mostrar su señorío ante los canaleros, aunque el presente nos diga que hablar es una cosa y hacerlo es otra, ya que el equipo que dirige Thomas Christiansen, en realidad es otro, compacto, no con un once tipo, sino una verdadera selección que ha sido rotada todo este tiempo, en donde no se acentúan tanto las bajas como en otros países.

El juego de hoy será otra prueba de lo que tenemos para lo que se viene en la eliminatoria, ya que al margen, si se avanza o no, la meta final es United 2026, donde la bicolor deberá pasar los escollos de Costa Rica, Nicaragua y Haití.

Para Honduras sería reconfortante eliminar a Panamá, ya sea en 90 minutos, 120 o penalties, puesto que eso representa un balón de oxígeno en un combinado que ha venido dando tumbos con un bajísimo nivel de competencia por la forma en que han llegado algunos internacionales catrachos.

Para Rueda deber ser el examen final para sacar conclusiones de que jugadores están listos para la batalla final entre septiembre y noviembre, ya que queda muy poco tiempo para seguir con experimentos.

HONDURAS-PANAMÁ EN COPA ORO

10 julio 1993, Cotton Bowl, Honduras 5-1 Panamá

12 julio 2005, Orange Bowl, Honduras 1-0 Panamá

7 junio 2007, Giants Stadium, Honduras 2-3 Panamá

10 julio 2015, Gillette Stadium, Honduras 1-1 Panamá

17 julio 2021, BBVA Stadium, Honduras 3-2 Panamá

DATOS HISTÓRICOS:

La última vez que Honduras avanzó a semifinales de la Copa Oro fue en 2013 con el colombiano Luis Fernando Suárez. (GG)

COPA ORO 2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS PANAMÁ

Sábado 28 de junio del 2025

Estadio: State Farm Stadium, Glendale, 515 p.m.

Transmite: ESPN Deportes

Árbitra: Katia García (México)