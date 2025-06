Jeautin Campos recibe duro castigo

El técnico del Real España Jeaustin Campos tendrá que iniciar el torneo Apertura fuera de los estadios, al ser sancionado por la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional.

El estratega tico recibió una sanción de cuatro partidos con prohibición a los estadios, y una multa de 35 mil lempiras.

Según detalla la resolución del ente disciplinario, tres juegos son por declaraciones en contra del árbitro Said Martínez, y un partido por desobediencia al no acudir a la citación.

Campos, además de ser sancionado está advertido que de reincidencia en su conducta o declaraciones en contra de la Comisión, la sanción será más severa.

La Comisión de Disciplina puso como demostración para la sanción las declaraciones del entrenador que dejó entrever que Said Martínez le iba a pitar un penal en contra en la llave de semifinales ante Motagua.

“Un jugador me dijo le habría hablado a otro jugador que cualquier cosa, él (Said Martínez), iba a pitan un penal a favor de Motagua, y él escuchó, yo le creo a mi jugador, él no tiene por qué mentir”, fueron las palabras de Campos que calificaron de parciales y contra el árbitro por la Comisión.