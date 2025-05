Curry: «Hay que tomar muchas decisiones en verano»

Los Golden State Warriors son uno de los equipos a seguir este verano.

El cuadro de Steve Kerr parece uno de los candidatos a estar involucrado en nuevos movimientos que sigan reforzando la plantilla, pero estos serán seguramente pequeños retoques más que grandes cambios que involucren a grandes nombres.

Esto es al menos lo que se deduce de las palabras de Stephen Curry, que se ha mostrado ilusionado ante la posibilidad de afrontar el próximo curso desde el principio junto a Jimmy Butler y Draymond Green.

«Estoy emocionado, porque el núcleo de la plantilla está claro» afirmó refiriéndose a ellos. «A nuestros contratos les quedan dos años de duración, y queremos que esto dure lo máximo posible».

No obstante, el resto de la plantilla no parece entusiasmarle tanto: «Hay que tomar muchas decisiones en verano. Tenemos que analizar qué necesita el equipo para la próxima temporada, dar respuesta a esa pregunta durante el verano y prepararnos para otros 82 partidos. Con suerte, tendremos algo más de margen de error en el tramo final y no tendremos que hacer dos meses perfectos solo para estar en playoffs».

Decepcionado pero optimista

Esta temporada ha dejado un sabor agridulce a Curry por su final, pues el base tuvo que ver desde el banquillo cómo sus compañeros eran eliminados mientras él trataba de recuperarse de su lesión. Esto, no obstante, no le hace olvidar todo el buen trabajo de los últimos meses, confiando en que, sin problemas de salud, puedan estar más arriba la temporada que viene.

«Ha sido decepcionante, sin duda. Creíamos que podíamos haberlo ganado todo estando sanos. Tomando como muestra los últimos dos meses de liga regular y al serie ante Houston, se ve que cuando estábamos centrados teníamos recursos para jugar baloncesto a un altísimo nivel. ¿Significa eso que podemos ganar un campeonato? Eso esperamos». (NBA Maniacs)