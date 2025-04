Djokovic: «Es el ciclo de la vida»

El serbio Novak Djokovic perdió en su estreno en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid y no fue un partido más.

«Este podría haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. Ahora mismo no lo sé», dijo en conferencia de prensa Djokovic, que perdió 6-3 y 6-4 en una hora y 41 minutos. «Volveré aunque quizá no como jugador. Espero que no, pero podría ser», finalizó.

«Obviamente después de perder un partido no te sientes bien pero he tenido algunos estos años y ya sé lo que es. Sabía que iba a ser un partido inaugural muy difícil para mí en este torneo. Arnaldi es un jugador muy bueno, de calidad, y yo no jugué muchos partidos en arcilla. Entrené bien pero es completamente diferente cuando sales a la pista», dijo en conferencia de prensa.

«Creo que lo positivo de Madrid es que disfruté mucho más que en Montecarlo o en algún otro torneo, lo cual es bueno, pero, obviamente, mi nivel de tenis aún no está donde me gustaría. Es lo que hay y hoy perdí contra un mejor jugador», señaló.

Djokovic reconoció: «Debo decir que es una realidad bastante nueva para mí. La sensación que vivo es completamente diferente a la que tuve en más de 20 años de tenis profesional, así que es un reto mental para mí afrontar estas sensaciones en la cancha, saliendo temprano ahora con regularidad en los torneos», apuntó.

«Supongo que así es el ciclo de la vida y que con el tiempo es algo que iba a suceder. Ahora intento usar esto como motor para el futuro. Obviamente, los Grand Slams son los torneos más importantes para mí y en donde quiero jugar bien, lo que no significa que no quiera ganar aquí. Este año no estoy seguro de si podré ganar en Roland Garros pero haré todo lo posible», manifestó. «Ahora no llegaré a Roland Garros como uno de los principales favoritos y quizás eso ayude».

Djokovic reconoció que hace veinte años que no vive la situación de despedirse pronto de los torneo aunque admitió que, con 37 años, «esto es parte del deporte».

«Hay que aceptar las circunstancias e intentar sacar lo mejor de ellas para lo que venga. Intento ser optimista y sé de lo que soy capaz pero las cosas son diferentes, obviamente, con mis golpes, con mi cuerpo, con mi movimiento. Es la realidad la que tengo que aceptar. Intentaré aprovechar al máximo estas nuevas circunstancias, sobre todo en los Grand Slams, donde más me importa y al menos donde me gustaría dar lo mejor de mí», apuntó. (ESPNDEPORTES)