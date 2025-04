Un clásico de riesgo para Real Madrid

La decepción, el terremoto interno que siempre provoca en el Real Madrid una eliminación de su competición fetiche, la Liga de Campeones, se pone a prueba ante el polo opuesto, la euforia del Athletic Club tras acceder a las semifinales de la Liga Europa, en una prueba de fuego para el equipo de Carlo Ancelotti ante el juicio popular.

Las derrotas dolorosas provocan la búsqueda de culpables y el Real Madrid regresa al lugar de los hechos, el estadio Santiago Bernabéu, con el dolor reciente cuatro días después de consumarse su inferioridad ante el Arsenal. Derrotado en dos ocasiones en una eliminatoria en la que el conjunto madridista nunca estuvo cerca de semifinales. Por mucho ambiente que el madridismo generase para una nueva remontada que pasará a ser de crispación en un encuentro difícil para los jugadores.

La eliminación europea, la mala dinámica del equipo de Ancelotti en el peor de los momentos, tres derrotas y un empate en un marzo que está marcando las opciones de títulos grandes para el Real Madrid, no puede permitir el técnico italiano que afecte a sus futbolistas. Están obligados a reaccionar de inmediato para pelear por LaLiga con un Barcelona al que se mide el próximo sábado en la final de la Copa del Rey.

El duelo ante el Athletic en el Bernabéu y la visita el miércoles al Getafe son dos jornadas ligueras decisivas, la oportunidad para recuperar autoestima antes de dos clásicos que deciden títulos. Y el Real Madrid debe reaccionar sin su referente goleador, Kylian Mbappé, que se apagó en los momentos decisivos. Previamente sancionado por su expulsión en Mendizorroza y posteriormente lesionado en el duelo ante el Arsenal de la ‘Champions’.

El esguince de tobillo que sufre Mbappé y la falta de equilibrio de un Real Madrid que encajó 11 goles en sus cinco últimos partidos, dejando solamente la portería a cero en la visita al Alavés en LaLiga, presentan a Ancelotti el escenario perfecto para realizar cambios tácticos. Ya dispone además de Dani Ceballos para aumentar un centrocampista y si mantiene el 4-3-3, la opción de Endrick o Brahim Díaz sería la duda por despejar.

Todo apunta al regreso de Fede Valverde al lateral derecho, tras no ser solución en el centro del campo donde ‘Carletto’ recupera a Eduardo Camavinga, autor del único triunfo del mes, tras sanción. Y para poner el fútbol que le faltó al Real Madrid ante el Arsenal, Ceballos y Modric pugnarían por una plaza. En ataque, con Jude Bellingham de enganche, estarían dos delanteros a los que se les demanda un mejor rendimiento, los brasileños Vinícius, silbado en momentos puntuales de sus dos últimos partidos en el Bernabéu, y Rodrygo, inmerso en una de esas rachas sin gol que tanto ha acusado el conjunto madridista.

El Athletic calibrará hasta dónde llega la decepción blanca tras caer en cuartos de final de la Liga Campeones. Llega al Santiago Bernabéu en un punto de euforia, casi en éxtasis, tras meterse en semifinales de la Liga Europa y ya a un solo paso de una final histórica que se jugará en San Mamés. Para ello deberá superar al Manchester United, todo un reto a pesar del irregular curso del equipo inglés.

En LaLiga las cosas, además, son también idílicas para el equipo de Ernesto Valverde, que, entre otras razones por su victoria ante el Glasgow Rangers este jueves, tiene ya prácticamente asegurada su participación en la próxima Liga de Campeones. Dado que la Liga española ha certificado ya una quinta plaza por el buen rendimiento de sus equipos en esta campaña europea 2024-2025.

Pero el Athletic es cuarto y con clara ventaja sobre el quinto, el Villarreal, al que aventaja en seis puntos y el average particular, no obstante el equipo amarillo con un partido menos disputado. Por lo que los ‘leones’ son los máximos candidatos a acompañar al Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid en la próxima Supercopa.

Con esa intención en la cabeza, Valverde buscará «energía» en un once al que se le suponen muchos cambios respecto al jueves por lo exigente del partido ante el Rangers y también por la cercanía del próximo compromiso bilbaíno. El del miércoles ante la UD Las Palmas en San Mamés. Por ello, podría apostar por salir hasta con once cambios en una alineación en la que no se espera aún a Yuri Berchiche e Iñaki Wiliams, ambos en duda por sendos problemas musculares. Contra el Rangers Williams no jugó y Yuri ni fue convocado.

Seguro que bajo palos saldrá el internacional Unai Simón, el portero de LaLiga. Y a partir de ahí todo son especulaciones. Podrían jugar Andoni Gorosabel y Adama Boiro en los laterales, Unai Núñez y Paredes como pareja de centrales, Beñat Prados y MIkel Vesga en el doble pivote; Álvaro Djaló, el joven Peio Canales y Unai Gómez en la línea de tres media puntas y Gorka Guruzeta.

La última vez en la que Valverde se vio en una así, el domingo pasado ante el Rayo Vallecano, solo mantuvo dos jugadores en el once, Dani Vivián y Mikel Jauregizar, pero ambos acumulan ya mucho desgaste, muchas titularidades seguidas y muchos partidos completos. Además a sus compañeros de posición, Yeray Álvarez e Iñigo Ruiz de Galarreta, el técnico suele cuidarles ante sus recurrentes problemas musculares.

De repetir en el Bernabéu algún titular del jueves apunta más, que tampoco mucho, a alguno de los media puntas, Oian Sancet o Nico Williams. Los que remontaron al Rayo saliendo en la segunda mitad y doblegaron cuatro días después al Rangers. (EFE)