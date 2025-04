Motagua vuelve al triunfo y complica al Juticalpa FC

El campeón Motagua volvió al triunfo y se mantiene en la pelea por un puesto directo en la liguilla, al vencer 5-1 al Juticalpa FC, en partido que cerró la jornada 15 del torneo Clausura, celebrado en el estadio Nacional.

Con el triunfo los campeones pusieron al “rojo vivo” la lucha por el no descenso, al complicar al cuadro de Olancho que desde la llegada de Héctor Vargas no gana, acumulando cuatro derrotas seguidas y quedando a un punto de la Real Sociedad en la lucha por no perder la categoría.

En el primer tiempo las “águilas” no tuvieron complicaciones y dominaron al rival a placer. Denovan Torres al minuto 8 ganó un mano a mano al argentino Rodrigo Auzmendi.

Donde no pudo el meta del Juticalpa fue al minuto 14, un tiro libre de los capitalinos seguidos de tres remates al marco, el primero de Jorge Serrano que bloqueó la defensa, el segundo de Nicolás Cardozo que tapó Torres y el tercero de Luis Vega que se fue al fondo de la red para el 1-0.

Antes del descanso Motagua tuvo para ampliar en dos ocasiones el marcador en jugadas que tuvo como protagonista al joven Edwin Munguía, el primero fue un remate de derecha que salvó el arquero y el segundo un cabezazo desviado frente al marco.

En el segundo tiempo Juticalpa mejoró y pudo empatar el partido con anotación del uruguayo Rodrigo de Olivera para el 1-1.

Pero Luis Vega nuevamente cortó las ilusiones de los visitantes, al fusilar desde fuera del área a Torres para el 2-1.

Las cosas no pudieron empeorar para el Juticalpa que se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Luis Meléndez a los 76’, ventaja que aprovechó Motagua para ganar con solvencia.

Rodrígo Auzmendi amplió la ventaja y en dos minutos hizo un doblete, primero al conectar un centro por la derecha y luego con disparo cruzado que dejó parado al meta Torres.

El lapidario 5-1 lo hizo Mathías Vázquez, el joven delantero dejó claro que no necesita muchos minutos en el campo para mostrar su potencial goleador, al desviar un pase de Carlos Mejía y anotar su cuarto gol del torneo.

Alineaciones

Motagua (5): Jonathan Rougier; Christopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Cléver Portillo; Marcelo Santos, Walter Martínez (Yeison Mejía 65’), Dennis Meléndez (Edwin Maldonado 81’), Jorge Serrano, Edwin Munguía (Carlos Mejía 58’); Rodrigo Auzmendi (Mathías Vázquez 81’).

Goles: L. Vega (15’ y 72’), R. Auzmendi (78’ y 80’) y M. Vázquez (89′)

Amonestados: S. Cardozo (66’), J. Serrano (85’)

Expulsados:

Juticalpa FC (1): Denovan Torres, Brayan Bernárdez, Kelvin Matute, Luis Meléndez, Elmer Güity (Paolo Dantaz 45’), Roger González (Luis Garrido 83’), Nicolás Gómez, David Mendoza (César Canales 78’), Patrick Palacios (Rodrigo de Olivera 45’), Luis Santamaría y Jefry Martínez (Andrés Soto 61’).

Goles: R. de Olivera (48’)

Amonestados: L. Garrido (85’)

Expulsados: L. Meléndez (76’)

Árbitro: Raúl Castro

Estadio: Nacional