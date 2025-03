Honduras por el boleto a la Copa Oro

La selección de Honduras buscará hoy evitar una nueva sorpresa ante Bermudas, como la de la semana pasada en Hamilton, donde se vieron sorprendidos con dos goles en el primer tiempo, aunque al final sumó un triunfo, que la mantiene por un cupo en la Copa Oro.

El juego de ida de la competición, en una repesca entre los dos equipos de la Concacaf, fue «una gran lección» para el entrenador de Honduras, Reinaldo Rueda, y sus jugadores, han coincidido en que no entraron concentrados al partido.

Rueda considera que a sus dirigidos les sigue «traicionando la parte mental» y ese sería uno de los factores para que Bermudas se pusiera en ventaja en la ida con un gol a los 38 segundos de haber iniciado el juego, el que ganaban 2-0 al finalizar el primer tiempo.

Al timonel de los catrachos también le cuesta asimilar que Bermudas les haya anotado tres goles, considerando que la nación caribeña no es potencia en fútbol, aunque tiene «buenos jugadores» y las distancias en el fútbol «se han acortado».

Por lo ocurrido en Hamilton, Rueda anunció que hará algunos cambios en el once titular para el juego de vuelta, que se disputará en Tegucigalpa, no obstante, a puerta cerrada.

En teoría, los catrachos deberían ganarle a Bermudas con solvencia, y ese es el objetivo que se ha trazado Rueda, quien además considera que Honduras debe estar en la Copa Oro.

En la selección hondureña figuran Romell Quioto, del Al-Arabi, autor de dos goles, Luis Palma del Olympiacos, de Grecia, convirtió uno. (CR)

DATO HISTÓRICO

El pulso más reciente entre ambos, se registró el pasado 21 de marzo, instancia donde Honduras resultó vencedor 5-3, gracias a los goles de Romell Quioto, Luis Palma, Julián Martínez y José Pinto.

JUEGO DE VUELTA REPECHAJE

RUMBO A COPA ORO

HONDURAS – BERMUDAS

Martes 25 de marzo 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés” , Tegucigalpa

Transmite: TVC

Árbitro: Bryan López (Guatemala).