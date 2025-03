¡A buscar la final!

En medio de conflictos políticos, económicos y humanitarios con Canadá, México y Panamá, Estados Unidos abrirá sus puertas para que su selección de fútbol reciba a las de estos tres países en el ‘Final Four’ de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25.

Las semifinales del ‘Final Four’ están programadas para el jueves 20 de marzo y la final para el domingo 23, ambas en Los Angeles. Todo esto ocurre en un contexto de crecientes tensiones internacionales derivadas de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras su investidura presidencial el pasado 20 de enero, Trump ha entrado en conflicto con sus vecinos y socios comerciales México y Canadá, a los que impuso aranceles del 25% en los productos que exportan dentro del marco del T-MEC.

Panamá también competirá en el ‘Final Four’ en medio de una disputa internacional con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump expresara su intención de retomar el control del canal de Panamá.

PANAMÁ POR LA SORPRESA

En su primer duelo oficial bajo el mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos enfrenta el jueves a Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que ha dominado desde sus inicios.

El ‘Team USA’ tiene en su palmarés los tres trofeos disputados (2021, 2023 y 2024) y quiere extender la racha esta semana en la final a cuatro de Los Ángeles (California), donde México y Canadá chocarán en la otra semifinal del jueves.

Para estas tres selecciones, cuyos gobiernos se encuentran inmersos en una guerra comercial, la Liga de Naciones es uno de sus escasos exámenes competitivos de cara al Mundial que coorganizarán en 2026.

El argentino Pochettino, que suma cinco victorias y una derrota al frente de Estados Unidos, remarcó el martes la importancia de acumular partidos de la máxima exigencia.

«Hay que sentir la presión porque tenemos que ganar. Somos un país que va a organizar la Copa del Mundo en un año y pico y es la única manera de que la consecuencia no sea solo el resultado, sino que vaya un poco más allá», subrayó el ex técnico del Totthenham.

«Hay que tener ese estrés que te hace sacar lo mejor», agregó.

Para Estados Unidos también es importante reactivar la ilusión de sus aficionados, muy tocada desde el fracaso en la Copa América del año pasado bajo el mando de Gregg Berhalter, después destituido.

Pochettino tiene a sus órdenes a sus principales figuras, incluidos los mediocampistas Weston McKennie (Juventus) y Gio Reyna (Borussia Dortmund) y el delantero Christian Pulisic (AC Milan), pero también sufre bajas sensibles como el lateral Antonee Robinson (Fulham) y los atacantes Folarin Balogun (Mónaco) y el mexicano-estadounidense Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).

Al término de esta competencia, Pochettino sólo tendrá por delante la Copa Oro (14 de junio al 6 de julio) como rodaje y banco de pruebas para el Mundial.

– «Es un error que hablemos de política» –

En su conferencia, Pochettino declinó pronunciarse sobre las turbulencias políticas entre los tres gobiernos norteamericanos desde el regreso a la presidencia estadounidense de Donald Trump, que han generado tensión en otros deportes como el hockey sobre hielo.

En febrero, el estadounidense Jesse Marsch, seleccionador canadiense, dijo que sus jugadores estarían aún más motivados en la Liga de Naciones ante las polémicas posiciones de Trump, como su deseo de que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

«Creo que no podemos mezclar asuntos políticos con deporte, no porque no quiera hablar de ello, porque tengo mis ideas. Pero represento una federación de fútbol y solo debo hablar de fútbol», afirmó Pochettino.

«Tenemos que jugar para nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos de defender nuestra bandera y nuestro escudo (…) Creo que es un gran error que hablemos de política», zanjó.

En su turno Thomas Christiansen, seleccionador panameño, tampoco quiso pronunciarse sobre las recientes amenazas de Trump de recuperar el control del Canal de Panamá.

Sobre la semifinal, el ex jugador hispano-danés alabó los avances de su rival desde la llegada al banco de Pochettino.

«Mauricio lleva pocos partidos y ha sacado buenos resultados», recordó. «Es un equipo muy competitivo que tiene que aspirar siempre a ganar este torneo».

Panamá aspira a ser la primera escuadra centroamericana en llegar a la final de la Liga de Naciones, tras concluir en la cuarta posición los dos últimos años.

Con Christiansen al mando, la selección canalera ya le asestó dos derrotas dolorosas a Estados Unidos frente a sus aficionados, una en la fase de grupos de la pasada Copa América (2-1) y la otra en las semifinales de la Copa Oro de 2023.

Las semifinales del jueves y la final del domingo se celebrarán en el SoFi Stadium (70.000 asientos), considerado el recinto deportivo más caro del mundo.

MÉXICO SE LA JUEGA CONTRA CANADÁ

Con el prestigio y la experiencia de su lado, el técnico Javier Aguirre y la selección de fútbol de México enfrentarán a una desafiante y competitiva Canadá del entrenador estadounidense Jesse Marsch, el jueves por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tanto Aguirre con México como Marsch con Canadá están por cumplir su primer año en el actual proceso con sus respectivas selecciones y se encaminan hacia la Copa del Mundo de 2026, en la que serán anfitriones junto con Estados Unidos.

En términos de experiencia como director técnico, Aguirre supera a Marsch. El mexicano inició su carrera como entrenador en 1996, mientras que el estadounidense lo hizo 15 años después, en 2011.

– Par de trotamundos –

Aguirre, de 66 años, ha dirigido a 10 clubes en tres países y a tres selecciones. Con México, se encamina hacia su tercer Mundial como entrenador, tras asumir nuevamente el cargo en agosto de 2024.

Por su lado, Marsch, 15 años más joven, ha estado al frente de cinco equipos en cuatro ligas y Canadá es, desde mayo de 2024, su primera experiencia con una selección nacional.

La semifinal de este jueves marcará el segundo enfrentamiento entre México y Canadá bajo la dirección de Aguirre y Marsch. El primero fue un amistoso disputado en septiembre, que terminó 0-0.

«Fue un juego ríspido», recordó Aguirre y previo al duelo en el ‘Final Four’ reconoció el bagaje de Marsch: «El director técnico es muy bueno, le ha dado la vuelta al mundo dirigiendo».

Marsch, por su lado, también expresó su admiración por Aguirre: «Ha tenido una carrera maravillosa, ha entrenado en lugares increíbles y hay mucho que aprender de él. Tengo un gran respeto por la manera en que ha logrado darle un giro a la selección de México».

– Conocimiento mutuo –

El partido del jueves será el número 37 entre México y Canadá. El balance de los 36 enfrentamientos previos es favorable para el ‘Tri’ con 21 victorias, nueve empates y seis derrotas.

A pesar de que la historia avala a México, Aguirre advirtió que «Canadá ya no es el equipo de hace años, es un rival de mucho respeto».

En la nómina de Canadá destacan jugadores como Alphonso Davies, defensor del Bayern Múnich, y Cyle Larin, delantero del Mallorca, quien fue dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre en el club español.

«Canadá tiene jugadores en Europa», resaltó Aguirre sobre la calidad individual de su rival en turno, y a nivel colectivo subrayó que «tiene juego aéreo y es muy bueno a balón detenido».

Marsch, por su lado, se declaró seguidor de la Liga MX (primera división del fútbol mexicano) y resaltó a los dos centrodelanteros mexicanos que juegan en Europa: Raúl Jiménez, del Fulham, y Santiago Giménez, en el AC Milan.

«Los dos son fantásticos. He visto a Santi porque conozco personas del Feyenoord (anterior club de Giménez) y he enfrentado a Raúl», apuntó Marsch, exentrenador del Leeds United.

El partido se jugará a partir de las 19H30 locales (02H30 GMT del viernes) en el estadio SoFi, que tiene capacidad para 70.000 espectadores.