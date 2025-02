Honduras inicia un nuevo sueño mundialista

La selección Sub 17 de Honduras inicia esta noche su camino a su sexta Copa del mundo de la mano del técnico hondureño Israel Canales, jugando contra la modesta San Martin en el Grupo D de la Concacaf que También Completan Puerto Rico y Bonaire.

Este pre mundial da un Cupo directo a la XX Copa Mundial de Fútbol Sub-17 que se llevará en Qatar del 5 al 27 de noviembre.

Esta edición será la apertura del ciclo anual adoptado por la FIFA para el Mundial Sub-17 y la primera que se jugará en el formato de 48 equipos en lugar de los torneos bienales anteriores de 24 equipos.

HONDURAS VRS SAN MARTIN

Nuestra representación nacional ha tenido importantes fogueos contra selecciones como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pero ahora inicialmente se enfrentan a tres equipos caribeños, que juegan muy distinto, más al pelotazo y velocidad.

Ya los fogueos quedaron atrás, en su mayoría con buenos resultados, pero ahora es fundamental ir por uno de los ocho cupos para el mundial de Catar 2025.

Este grupo no es nada complicado y Honduras por historial y mejor fútbol no debería tener problema para acceder al mundial, ya que de los rivales el que tiene más antecedentes en todas las categorías es Puerto Rico, mientras Bonaire y el rival de hoy San Martin, son novatos en las eliminatorias mundialistas.

Con base en lo anterior, Canales y su equipo no debería tener problemas para sacar la clasificación en forma solvente, pero no se debe fiar, ya que será insólito no ir al mundial jugando en casa, el estadio Morazán donde hoy inicia ese camino al mundial a las 7 p.m.

En el elenco escogido para el pre mundial hay varios legionarios, incluido el hijo de David Suazo, Luis, ex mundialista absoluto de Honduras en Sudáfrica 2010.

En el preliminar, Puerto Rico comienza su premundial jugando contra la modesta Bonaire.

DATOS HISTÓRICOS:

Honduras ha clasificado a cinco mundiales Sub-17 (Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes 2013, Chile 2015 e India 2017). (GG)

PREMUNDIAL SUB-17 ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS SAN MARTIN

Lunes 10 febrero 2025

Estadio: Morazán SPS, 7:00 p.m.

Transmite: Disney Plus