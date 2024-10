Con la convicción de ganar…

A pesar de algunas bajas inesperadas, la Selección Nacional de Honduras se juega el pase a la Copa Oro en forma directa y su presencia en la fase previa de la Nations League CONCACAF al visitar a la modesta Guayana Francesa, en duelo crucial para ambos en una cancha no muy buena como el Municipal Omnisport, Sinnamary, estadio aprobado de último momento por Concacaf.

GUAYANA FRANCESA VRS. HONDURAS

En la parte futbolística Honduras debe tener cuidado con una selección que nos complicó en su única visita hace nueve años y que seguramente tienen otro tipo de futbolistas que sabe aprovechar la cancha, el clima que reina en dicha ciudad. Reinaldo Rueda y sus auxiliares tienen videos del rival y los ha analizado para sacar conclusiones y aprovechar las debilidades del equipo sudamericano que seguramente hizo lo mismo.

La clave es el enfoque de Rueda de como sacar un gran resultado que pasa por ganar, ya que un empate los complica en todo sentido, puesto que además tiene la presión de que Honduras pueda clasificar a optar a la ronda de volver a la Nations Four, de donde solamente pudo estar en la primera edición.

Para hoy no está Luis Palma, no convocado por decisiones técnicas, ni los lesionados David Ruiz y Michael Chirinos, pero en la parte ofensiva hay jugadores que deberían hacer el trabajo junto a una defensa que debería ser más sólida no solo en este parido sino en el decisivo del lunes en Kingston ante Jamaica.

DATOS HISTÓRICOS:

El único antecedente en Cayena fue en el repechaje a la Copa Oro, el 25 de marzo del 2015, donde la bicolor dirigida por el colombiano Jorge Luis Pinto cayó humillada 3-1.

Los goles locales de Sloan Privat (2) y Marvin Torvic, descontando Jerry Bengtson. (GG)

NATIONS LEAGUE CONCACAF 2024:

ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

GUAYANA FRANCESA VRS. HONDURAS

Jueves 10 octubre 2024, 1:30 p.m.

Estadio: Municipal Omnisport, Sinnamary.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Lukasz Szpala (Estados Unidos)

OTROS PARTIDOS DEL GRUPO «B»

10 de octubre de 2024, Cuba-Trinidad y Tobago

10 de octubre de 2024, Nicaragua-Jamaica

POSICIONES:

Jamaica y Nicaragua 4, Honduras 3, Cuba 2, Guayana Francesa y

Trinidad y Tobago, 1.