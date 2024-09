Con la obligación de ganar con solvencia

Motagua se juega el cupo a la Champions Concacaf y la posibilidad de seguir vivo en la Copa Centroamericana que no gana desde 20027 que la obtuvo de la mano de Ramón Maradiaga al recibir al peligroso Sport Herediano de Costa Rica en el duelo de ida de cuartos de final, a las 8 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Su actual entrenador, el argentino Diego Vázquez, tiene pendiente esa tarea, ya que en sus tres intentos anteriores fracasó ante Sport Herediano, Deportivo Saprissa y el Comunicaciones de Guatemala.

MOTAGUA VRS SPORT HEREDIANO

Recientemente, se vieron las caras en un único partido en etapa de grupos, donde Sport Herediano no pudo liquidar a Motagua, pero se conformó con un empate 1-1 en el estadio Nacional La Sabana, en un duelo donde los locales fueron mejores, pero no muy superiores, por lo que no es termómetro de que pueda pasar en esta serie.

Está claro que Motagua debe ganar por una buena diferencia de goles, si quiere salir vivo del Fello Meza de Cartago, una diferencia mínima no le garantiza pasar la llave y buscar el cetro centroamericano y hoy Diego Vázquez no tiene excusas para ir con todo y no reservas nada para la vuelta.

Los visitantes de la mano de Jafet Soto, como es lógico, vienen más prudentes, aunque tiene un plantel de lujo para jugar de tú a tú con cualquier equipo centroamericano, así que no será una pera en dulce para un Motagua que debe ser efectivo y jugar mejor que el rival.

DATOS HISTÓRICOS:

Último antecedente en Concacaf en Tegucigalpa, 1 de noviembre del 2018, Motagua ganó 2-1 con doblete de Rubilio Castillo (45 y 56), pero los «florenses» campeonizaron con el gol de visita de Jimmy Marín (85), ya que en la ida habían ganado 2-0 en el estadio Eladio Rosabal Cordero.

COPA CENTROAMERICANA 2024: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS. SPORT HEREDIANO

Miércoles 25 septiembre

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 8 p.m.

Transmite: ESPNDEPORTES

Árbitro: Filiberto Martínez