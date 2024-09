Real Madrid busca mostrar mejoría ante el Espanyol

Entre la elección del fútbol control o el vértigo, Carlo Ancelotti lo tiene claro y opta por el «rock and roll», que, asegura, es lo que más gusta a la afición del Real Madrid.

En la búsqueda del equilibrio y un fútbol de mayor brillantez que añadir a los resultados, se mide al Espanyol, que llega al Santiago Bernabéu en su mejor momento tras dos triunfos consecutivos.

«A la afición del Real Madrid lo que le gusta es ganar». Con esa afirmación, optando por el resultado por encima del juego, responde Ancelotti a la crítica por la falta de buen fútbol en el inicio de temporada de su equipo.

Pese a tener las mismas piezas, cambiando en el once titular a Toni Kroos por Kylian Mbappé, el cambio de sistema que eso conlleva ha provocado numerosos desajustes. Pese a que las sensaciones no son las esperadas, en siete partidos y con un título ya en el bolsillo, el conjunto madridista no ha perdido y entre las dudas sacó adelante sus tres últimos compromisos ante Betis, Real Sociedad y Stuttgart.

Ante el Espanyol extenderá esos ajustes tácticos que han hecho perder la sonrisa a ‘Carletto’, que ya recupera a Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham también para LaLiga, pero que de momento descartará la opción de aumentar el equilibrio con un cuarto centrocampista.

El perfil del rival y del próximo duelo, el Alavés el martes también en el Bernabéu, dejarán esa decisión para el primer partido ante un rival directo, el derbi del Metropolitano contra el Atlético.

Con la necesidad de minutos para coger ritmo de Tchouaméni y Bellingham, la recuperación del golpe que le hizo ser suplente en el estreno en la nueva ‘Champions’ a Éder Militao, y la necesidad de que vaya mejorando su entendimiento el tridente y puedan mejorar el ‘feeling’ con goles, la posibilidad de rotaciones de Ancelotti se reduce. Apenas la entrada de Fran García si quiere dar descanso a Ferland Mendy y una posible titularidad a Luka Modric serían las opciones.

Sigue sin podar contar el técnico madridista por lesión con David Alaba, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, lo que reduce bastante el margen de maniobra para el reparto de minutos y regular esfuerzos. Con fuerza pide paso, a base de goles en los pocos minutos que recibe, el brasileño Endrick, que ya marcó en Liga, al Real Valladolid, y en su estreno en la Liga de Campeones, al Stuttgart.

Ancelotti anunció una titularidad esta semana y el día del Alavés aparece con más opciones de ser el señalado en rojo en su calendario.

El Espanyol visita el Bernabéu en su mejor momento, tras empatar contra el Atlético de Madrid (0-0) y encadenar triunfos frente a Rayo Vallecano (2-1) y Alavés (3-2), pero consciente de la dificultad que conlleva jugar en un campo en el que no gana desde hace casi tres décadas.

Para encontrar la última victoria en LaLiga de los blanquiazules hay que remontarse a la temporada 1995-96, en la que se impusieron por 1-2 con un doblete de Jordi Lardín. Desde entonces, los periquitos únicamente han podido amarrar tres empates en el feudo madridista. El resto, 27 derrotas.

En cualquier caso, el equipo del entrenador Manolo González no renuncia a nada en esta jornada. Todos son conscientes de que el plan de partido debe ser perfecto, pero llegan con confianza en su trabajo y dispuestos a firmar la que sería su victoria número mil en Primera División.

En cuanto a nombres propios, el Real Madrid marcará en rojo el nombre del delantero del Espanyol Javi Puado, autor de un triplete en la última jornada contra el Alavés. El capitán periquito se ha enfrentado tres veces al conjunto blanco: siempre ha perdido y nunca ha visto puerta, algo que espera corregir este sábado.

El técnico del Espanyol no puede contar con el centrocampista Edu Expósito, lesionado de larga duración, y mantiene la duda del central Calero por problemas en un tobillo.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Modric; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván; Tejero, Král, Gragera, Romero; Puado y Veliz.

Árbitro: Munuera Montero (Colegio andaluz)

VAR: De Burgos Bengoetxea (Colegio vasco)

Hora: 1:00 pm.

Estadio: Santiago Bernabéu.