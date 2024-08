Barcelona debuta en Mestalla

El Valencia de un continuista Rubén Baraja examina en Mestalla el nuevo proyecto del Barcelona de Hansi Flick en un ‘clásico’ de la Liga que marca el pistoletazo de salida a una temporada en la que el Barça quiere pelear de nuevo por el título y el equipo valenciano, no sufrir y acercarse a Europa.

Ambos llegan con objetivos muy distintos, pero los dos encaran este primer encuentro con las dudas de una pretemporada que para los locales no se arregló hasta el último encuentro, cuando el Valencia consiguió su primera victoria en el trofeo Naranja, y para los visitantes dejó su peor cara precisamente en el último, durante el trofeo Joan Gamper, al perder 0-3 ante el Mónaco.

Este ‘clásico’ del fútbol español que se celebrará por cuarta vez en la historia en una primera jornada calibrará el estado de forma de un Barça que llega sin haber inscrito todavía a Dani Olmo, pero con la novedad de un Flick que quiere seguir el ‘ADN Barça’, aunque agitando sus cimientos para volver a pelear por todo.

Enfrente tendrá a un Valencia que, de momento, ha mantenido el bloque y ha firmado a los delanteros Dani Gómez y Rafa Mir, además del guardameta Stole Dimitrievski, pero que durante el inicio de pretemporada ha sido demasiado plano y se le ha visto sin ideas en ataque.

Para salirse de ese Valencia tan regular, sin desborde ni algo distinto en ataque llega Diego López, que volvió de París 2024 con unas molestias en el glúteo que no le han impedido entrenarse con normalidad estos últimos días. Junto a él, también regresó esta pasada semana Cristhian Mosquera, que puede ser determinante en el eje de la zaga.

La vuelta de ambos al once permitirá a Baraja volver a un once similar al del pasado curso y que será, sobre todo, muy parecido al del trofeo Naranja, cuando ubicó a Rafa Mir en la banda derecha y a André Almeida como enganche, por detrás de Hugo Duro.

Sin embargo, la banda izquierda, en la que fue titular Martín Tejón, parece tener un claro sustituto con el asturiano Diego López y las dudas pueden llegar en la defensa, donde Thierry y Foulquier se disputan el lateral derecho y Yarek y César Tárrega se juegan ser el acompañante de Mosquera.

Para Baraja, el once del Barça «es una incógnita», pero salga quien salga, no van a descubrir «la calidad de los jugadores», por lo que pidió este viernes en rueda de prensa «estar al 120 %» tras una pretemporada que les ha hecho ver que si no dan el 120 % en cada partido, no pueden «competir contra nadie».

El problema del Barcelona con las inscripciones, después de que aun no se haya validado el acuerdo con Aramark por LaLiga que se lo permitiría, convierte la primera convocatoria del equipo de Hansi Flick y, seguramente también la primera alineación en un jeroglífico.

Así que para su estreno en Mestalla, el Barcelona aún no ha podido inscribir a Pablo Torre, Álex Valle ni a los dos únicos fichajes realizados: Dani Olmo y Pau Víctor, aunque en el caso de Valle y Víctor se desconoce si podrían jugar con ficha del filial.

Tampoco está inscrito Vitor Roque, a la espera de que se concrete su operación salida, mientras que también se espera que abandone el club Clement Lenglet, aunque el francés sí está entre los inscritos.

Si a todo ello se le suman las bajas existentes: Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi y Ansu Fati, todos ellos lesionados; la duda de Pedri González, que seguramente jugará unos minutos en la segunda mitad, y la ausencia de Fermín López, que está de vacaciones tras haber participado en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, los problemas de Hansi Flick se multiplican.

A todo ello se añaden las dudas que generó el equipo en el Gamper, donde cayó por 0-3 ante el Mónaco y dio una imagen inconsistente, sin un patrón de juego claro.

Así que a Flick no le quedan muchas opciones. Sin dudas en la portería, con Ter Stegen como seguro, una vez conocida la inscripción de Íñigo Martínez, entre éste, Eric García y Pau Cubarsí se disputarán las dos plazas en el eje central, mientras que los carriles serán para Koundé por la derecha y Balde por la izquierda.

En el mediocentro, tras probar a Marc Bernal ante el Mónaco, se decidiría seguramente por Marc Casadó, que tiene más experiencia en este puesto, y lo arroparía con Christensen y Gundogan.

Arriba no tiene muchas opciones. Pese a los pocos entrenamientos realizados, Lamine Yamal jugaría por la derecha. El brasileño Raphinha, por la izquierda, y la referencia sería Robert Lewandowski.

– Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Yarek, J. Vázquez; Rafa Mir, Pepelu, Guillamón, Diego López; Almeida, Hugo Duro.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martinez, Balde; Casadó, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).

Campo: Mestalla.

Hora: 21.30. (EFE)