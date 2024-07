Inicia un nuevo sueño mundialista

La selección de Honduras que dirige el ex seleccionado nacional, Edgardo Emilson Soto inicia el camino al mundial de la categoría que se realizará en 2025 en Chile, al enfrentar a Canadá, un rival de cuidado que busca el mismo objetivo en el juego estela de la doble jornada, ya que inicialmente República Dominicana enfrentará a El Salvador.

Nuevamente, están disponibles cuatro plazas para el mundial Sub-20, pero para ello la selección nacional deberá pasar de primero o segundo en fase de grupos y ganar el juego de cuartos de final, de lo contrario volverá a casa con un rotundo fracaso.

HONDURAS VRS. CANADÁ

Sin tener la mejor preparación de la historia, con apenas una gira por México y otra por Colombia, al Sub-20 necesita ganar esta noche para golpear al rival que se supone es más complicado del grupo por contextura física y crecimiento, aunque la bicolor no pudo llevar a su estrella Nairobi Vargas, recién firmado por el Mainz de Alemania que no autorizó su viaje porque es un torneo que no está en fecha FIFA.

A pesar de ello, hay varios jugadores de la selección con alguna experiencia en clubes de la Liga Nacional, especialmente los que figuran de Real España, pero se desconoce si estarán a la altura para liderar a una bicolor que buscan los primeros puestos del grupo.

De Republica Dominicana ya nadie se fía, fue el rival que nos dejó sin la opción de los Juegos Olímpicos en París, mientras El Salvador siempre es una caja de sorpresas, pero si nos basamos en la historia no tendría mayores dificultades en ubicarse en uno de los dos equipos del grupo.

DATOS HISTÓRICOS:

Honduras y Canadá han ganado dos títulos de Concacaf a nivel sub-20. La Bicolor en 1982 y 1994 y los nórdicos en 1986 y 1996. (GG)

PREMUNDIAL SUB-20: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

HONDURAS VRS. CANADÁ

Sábado 20 julio 2024, 7:00 p.m.

Estadio: Estadio Sergio León Chávez, Irapuato

Transmite: Star Plus

Árbitro: Kwinsi Williams (Trinidad Tobago)