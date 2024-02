Real Madrid por el liderato ante el Getafe

El Real Madrid visita al Getafe en el partido liguero aplazado por la disputa de la Supercopa de España, que ganó el conjunto madridista, y que llevaría al equipo de Carlo Ancelotti a colocarse como líder de LaLiga EA Sports si logra puntuar, mientras que los de José Bordalás apuran sus opciones europeas.

Un duelo que supondrá el retorno del inglés Jude Bellingham, quien cumplió sanción por acumulación de tarjetas el pasado sábado y en el que se enfrentarán dos “amigos” en los banquillos, como se han definido en las ruedas de prensa previas al choque tanto Ancelotti como Bordalás, en las que se han repartido elogios.

Un encuentro entre Real Madrid y Getafe que será el primero de los dos derbis madrileños para el conjunto blanco esta semana. El segundo, el domingo en el Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid.

Y después llegará el Girona, con el que se está jugando el título de Liga. Pero antes de pensar en eso, los del italiano Carlo Ancelotti necesitan continuar con su buena racha fuera de casa.

Siete salidas consecutivas invicto, con cinco victorias y dos empates, en las que siempre ha marcado un gol en los segundos 45 minutos. Además, el Real Madrid encadena cuatro victorias ligueras por la mínima -su récord histórico son seis-, y todas ellas con goles a partir del minuto 78; triunfos tardíos que le hacen tener en su mano el liderato de la competición.

Si el conjunto blanco vence al Getafe, como ha ocurrido en sus últimos cuatro enfrentamientos, superaría al Girona, ya con los mismos partidos disputados, por dos puntos. Y en caso de empatar, igualaría al equipo de Michel en lo alto de la tabla.

La mejor noticia para Ancelotti de cara a la visita al Coliseum es la vuelta de Bellingham. El inglés llegará al encuentro con diez días sin partidos en sus piernas. Fresco tras sumar cuatro partidos en 11 días, con dos prórrogas incluídas y arrastrando problemas en el hombro desde principios de temporada.

Además, para Bellingham serán a nivel individual diez días clave en la lucha por ser el máximo goleador de LaLiga Santander. A pesar de partir como centrocampista, el ex del Dortmund ha anotado 14 tantos, las mismas que Mayoral -al que se enfrenta este jueves-, que Álvaro Morata -contra el que juega el domingo-, y que el ucraniano Artem Dovbik -su rival el sábado 10 de febrero-.

Una faceta goleadora en la que, con el brasileño Rodrygo Goes atravesando un mal momento, con solo dos tantos en el mes de enero y a uno de hacer su tanto número 50 con la camiseta del Real Madrid, su compatriota Vinícius Junior está demostrando haber vuelto a su mejor nivel: cinco goles en los últimos cuatro partidos.

Respecto al once titular del Real Madrid, Ancelotti no desveló en esta ocasión quién ocupará la portería, si Lunin o Kepa, mientras que en el resto de líneas no apunta a rotar y Tchoauméni, tras descansar de inicio contra la UD Las Palmas, apunta a titular en detrimento de Camavinga. Ambos están apercibidos de sanción y en caso de ver cartulina amarilla se perderían el partido contra el Atlético de Madrid.

En el Getafe, la victoria la pasada jornada ante el Granada (2-0) fue una bendición para un equipo que comenzaba a barruntar un final de curso anodino ubicado en la zona intrascendente de la clasificación. La permanencia parece un objetivo superado (tiene trece puntos de distancia sobre el descenso) y terminar el curso en plazas europeas, aunque es muy complicado, no es imposible.

El cierre de una semana intensa podría definir definitivamente por qué luchará el Getafe en el último tramo del curso. Si gana al Real Madrid, se colocará a tres puntos de la sexta plaza. Y, si después supera en el estadio Benito Villamarín al Betis, un rival continental directo, daría otro paso más para asentarse en la pelea europea.

Sin embargo, dos derrotas consecutivas prácticamente finiquitarían sus opciones. Y, mientras, su entrenador, José Bordalás, no quiere saber nada de Europa y de objetivos ambiciosos. Como siempre desde que ha entrenado al Getafe, su discurso se centra «en lo inmediato y en el partido a partido». No hay más y esa es la filosofía del técnico azulón: sencilla pero práctica.

Bordalás retará a su amigo Ancelotti con toda la plantilla a su disposición. Salvo Mauro Arambarri, lesionado de larga duración por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, tiene a todos sus jugadores listos para intentar dejar a su rival sin el liderato.

Recupera a los sancionados Damián Suárez, José Ángel Carmona y Luis Milla. La vuelta del tercero es la más importante para el Getafe, que volverá a contar con su mejor hombre en el centro del campo. Milla es el faro y el guía de todos sus compañeros y uno de los pocos jugadores del conjunto azulón con capacidad para generar juego. Su sustituto la pasada jornada, Yellu, volverá al banquillo.

En el resto del once inicial, Bordalás tendrá que solventar varios quebraderos de cabeza. Ante el Granada, Enes Ünal fue suplente. Se disputa el puesto con Jaime Mata y con Latasa como tercera pieza a la espera de una oportunidad. Mayoral, máximo goleador de la Liga junto a Bellingham y Dobvrik, será la mayor amenaza.

Bordalás también deberá decidir entre la juventud y el desparpajo de Jordi Martín y la mayor experiencia de Aleña. Martín le ganó la partida frente al Granada y completó un gran partido. Podría repetir. Y, en el lateral derecho, el regreso de Carmona y de Damián complicará la existencia a Juan Iglesias. El resto del once parece claro: no faltará la sensación de este curso, Mason Greenwood, ni nombres clave como Maksimovic, Djené o Diego Rico.

– Alineaciones probables

Getafe: Soria; Iglesias o Carmona, Alderete, Djené, Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Jordi Martín; Jaime Mata o Enes Ünal, Borja Mayoral.

Real Madrid: Lunin o Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinícius, Rodrigo.

Árbitro: Ricarco de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Coliseum.

Hora: 2:00 pm (EFE).