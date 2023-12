Ancelotti: «No soy una leyenda, soy sólo un entrenador»

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró en la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el Union Berlín, que no es «una leyenda» del club blanco, «sólo un entrenador».

Sin entrar a hablar de su futuro, aparcado el interés de la selección brasileña y sin conocer las intenciones del Real Madrid sobre la renovación del contrato que expira el próximo 30 de junio, ‘Carletto’ se restó méritos.

«No soy una leyenda, soy sólo un entrenador. Las leyendas son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que tienen que terminar aquí», afirmó.

De los jugadores de la actual plantilla que han marcado una época en el conjunto madridista, resaltó Ancelotti a Toni Kroos, Luka Modric y Nacho Fernández.

«Veo bien a Kroos, lo que vaya a hacer el próximo año será respetado por todos. Hay jugadores aquí que eligen lo que quieren hacer, leyendas como él, Modric y Nacho. El club tiene un respeto tan grande por estos jugadores, que se han ganado la posibilidad de elegir lo que van a hacer en el futuro», opinó.

Enfocando al último partido de la fase de clasificación de la Liga de Campeones, el técnico madridista dejó claro que sus jugadores saldrán al Olímpico de Berlín a por el triunfo aunque ya nada haya en juego.

«El objetivo está conseguido, somos primeros de grupo, lo hemos hecho bien y queremos acabar bien la fase de grupos mostrando buena imagen. Como siempre hemos dicho, es una competición especial, hay que respetarla con seriedad y profesionalidad. Tenemos la idea de jugar un buen partido e intentar ganarlo», resaltó.

No desveló la idea que tiene para el equipo titular, salvo el regreso a la portería de Kepa Arrizabalaga, ni descartó que repitan los mismos jugadores que empataron en Sevilla ante el Betis.

«La idea que tengo es evaluar bien como han recuperado los jugadores que han jugado y desde ahí elegir el mejor once. Si no están cansados, creo que ninguno tiene problemas para jugar. Obviamente si hay alguno cansado, va a descansar pero la idea no es hacer una rotación porque sí. Se hace si hay riesgo de problemas con el cansancio», señaló.

«El Real Madrid, por historia, es siempre un candidato a ganar esta competición, pase lo que pase en la fase de grupos. La hemos hecho bien, obviamente siempre es complicado ganar esta competición pero tenemos la calidad para poder pelearla hasta el final», defendió.

Por último, preguntado por el momento del Barcelona, Ancelotti se mostró respetuoso y ensalzó el espectáculo del partido frente al Girona sin querer profundizar en los errores que provocaron la derrota del equipo de Xavi Hernández.

«Como aficionado de fútbol fue un partido muy entretenido donde los dos equipos jugaron cara a cara intentando ganar. Fue mejor el Girona porque tuvo más acierto. Y ahí tengo que parar, no puedo criticar ni hacer un discurso de técnica ni táctica de juego. Me gustó el partido, obviamente sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter», subrayó. EFE