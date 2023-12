Con la obligación de ganar

Motagua y Marathón comienzan a vivir su sexta semifinal de la historia de la liga, en una serie donde la localía podría ser determinante porque son dos equipos muy parejos en todo sentido, incluso en el manejo de ambos técnicos.

El partido será a las 7 pm en el estadio Nacional, mientras la otra llave de semifinales será mañana jueves a la misma hora, pero en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde Génesis recibe al poderoso Olimpia.

MOTAGUA VRS. MARATHÓN

Es un clásico que siempre genera atención y que en este torneo ha tenido paridad, ya que cada uno ganó en casa, pero se saben que el ganador podrá salir del que sea mejor local, aunque Marathón con dos resultados iguales avanza a la final, puesto que fue segundo en las vueltas clasificatorias.

Al Marathón de Salomón Nazar no le fue bien visitando el Nacional de Tegucigalpa, perdió 3-0 ante Motagua y 5-1 ante Olimpia, aunque paradójicamente ante los «albos» tuvo un buen primer tiempo donde ganaban 1-0 y pudo irse 2-0, pero fallaron un penalty y luego fueron goleados en lección sea aprendida para pararse mejor ante un Motagua con poca creatividad y con la misma tónica de centro repetitivos al área rival, algo que ya tiene estudiada la visita y que no deberá complicarse porque si lo hace significa que no corrigieron y no aprovechan contrarrestar a un rival que no se sale de su librito.

Se espera gran presencia de aficionados «azules» pero un lleno a reventar, eso puede ayudar a Marathón, ya que son partidos que el ambiente genera ayuda al local en estas instancias deportivas.

Algo que sí está claro es que en la ida difícilmente se estará resuelta esta llave que es de pronósticos muy reservados.

DATOS HISTÓRICOS:

La última vez que se vieron las caras en una semifinal, fue de liguilla, el Motagua de Diego Vázquez le ganó ambos partidos al Marathón del también argentino, Héctor Vargas. En la ida en Tegucigalpa y triunfaron 2-0 con goles de Rubilio Castillo (2) (p). (GG)

.

REGLAMENTO:

Los equipos vencedores en la Etapa Semifinal serán aquellos que hayan obtenido la mayor

cantidad de puntos en los dos partidos de cada grupo. En caso de empate en puntos, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:

PRIMERO: Mejor diferencia entre los goles anotados y los goles recibidos en la Etapa Semifinal.

SEGUNDO: De persistir el empate, aun aplicando los criterios que anteceden, clasificará el equipo que haya ocupado el mejor Lugar en la Tabla General de Posiciones al término de la última jornada de la Fase de Clasificación.

APERTURA 2023-2024: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS. MARATHÓN

Miércoles 6 diciembre 2023

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports/TVC

Árbitro: Nelson Salgado