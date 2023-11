Hoy se define todo

El cierre de las vueltas es atractivo por varias causas, todavía no se define el segundo lugar, aunque Motagua ganando se lo lleva y además hay dos cupos pendientes de la liguilla hexagonal, sin embargo, lo más importante sigue siendo el Olimpia aún invicto.

La jornada final nos deja cinco juegos a la misma hora, 3 p.m, en Comayagua Olimpia vista al Génesis, mientras en el Nacional al Motagua espera a Victoria y en el Estadio Yankel Rosenthal, los cumpleañeros de Marathón reciben a los “lobos” de la UPNFM. Además, Vida espera a Real Sociedad en el estadio Ceibeño y en Juticalpa, Olancho recibe al Real España.

GÉNESIS VRS. OLIMPIA



Génesis se juega dos cosas, mejor posición en la tabla donde ya está clasificado y además la opción de quitarle el invicto a un Olimpia sólido que ya días está clasificado directamente a semifinales.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta jugando en Tegucigalpa, Olimpia los goleó 4-1.

VIDA VRS. REAL SOCIEDAD



Es un juego directo por la clasificación, el Vida necesita ganar, un empate y menos la derrota le sirve, mientras los tocoeños quieren ganar pasa estar mejor ubicados, pero saben que tiene en sus manos el pase a la liguilla.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuela jugando en Tocoa en un partido bravo empataron sin goles.

OLANCHO FC VRS REAL ESPAÑA:



Otra serie muy complicada, pero con favoritismo para Olancho que con un empate vuelve a la liguilla por tercera vez, por lo que Real España necesita el milagro de ganar en Juticalpa.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta, jugando en el estadio Olímpico, Real España goleó 3-1 al Olancho FC.

MOTAGUA VRS. VICTORIA



Motagua urge ganar, debido a que si empata, Marathón venciendo a UNFM los deja de terceros, así que los “azules” con mejor diferencia de goles necesitan un 1-0 a para irse a semifinales, pero el Victoria quiere sumar puntos para no estar tan lejos iniciando el clausura.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta Motagua destrozó 4-0 al Victoria jugando en el estadio Ceibeño.

MARATHÓN VRS UPNFM



Marathón juega su partido ante UPNFM y debe ganarlo, sin importar, lo que haga Motagua, si Victoria le ayuda con un empate y ellos ganan serán sublíderes y clasifican a semifinales, sino se van a repechaje con el sexto lugar. (GG)

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta, Marathón ganó 3-1 a los “lobos” en Choluteca.

REGLAMENTO DE DESEMPATE:

PRIMERO Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la etapa clasificatoria.

SEGUNDO Mayor número de goles anotados en la etapa clasificatoria.

TERCERO Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular.

CUARTO Mayor diferencia de goles en su serie particular.

QUINTO Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular

SEXTO (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la etapa clasificatoria observando los siguientes parámetros: Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos

SÉPTIMO Sorteo efectuado por la Secretaría General de la Liga Nacional.

APERTURA 2023-2024: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS OLIMPIA

Sábado 25 noviembre del 2023

Estadio: Carlos Miranda, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes Televicentro

MOTAGUA VRS. VICTORIA

Sábado 25 noviembre del 2023

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

OLANCHO FC VRS REAL ESPAÑA

Sábado 25 noviembre del 2023

Estadio: Juan Ramón Brevé, 3:00 p.m.

Transmite: TVC

MARATHON VRS. UPNFM

Sábado 25 noviembre del 2023

Estadio: Yankel Rosenthal, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

VIDA VRS. REAL SOCIEDAD

Sábado 25 noviembre del 2023

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports.