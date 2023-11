Lozano: Tenemos capacidad para sacar adelante esta eliminatoria

El capitán de la selección de Honduras, Anthony Lozano, informó que el equipo nacional se encuentra motivado y listo para enfrentar a México.

“Las expectativas siempre que se juega ante una selección de jerarquía como México es de mucha motivación. El equipo está con ganas de competir”, dijo el jugador en conferencia de prensa.

Lozano, manifestó que será vital el ganar de local y evitar recibir goles, este viernes en el estadio Nacional, en el primer duelo.

“Será fundamental ganar y que no nos metan gol, mantener en cero la portería, creo que cuenta el gol de visita. Será importante ganar en casa con nuestra gente, porque México de local es difícil. Debemos de ser un equipo muy unido dentro del campo”.

El artillero pidió olvidar el proceso anterior y dijo que este es un nuevo equipo, con otra mentalidad y que ellos como jugadores quieren darle una alegría a la afición nacional.

“Es una realidad que llevamos un par de año que no estamos bien, pero en el campo somos once contra once, debemos de competir y tenemos capacidad para sacar adelante esta eliminatoria. La alegría será general, tanto para la afición como nosotros los futbolistas, los que más sufrimos somos los que estamos en el campo, y esperemos que después de estos partidos celebremos todos. Este es un nuevo proceso, la confianza cambia, el entrenador me está dando confianza, se han dado los resultados, yo feliz por mi desempeño y ojalá siga marcando goles”.

Negó que exista un odio o recelo ante el equipo mexicano, al afirmar que respetan al rival y saben de la grandeza y de los que representan en el área.

“No hay odio a la selección mexicana, es una buena selección, es referente de la zona, los respetamos, siempre parten como favoritos, son una selección grande, pero en el campo intentaremos ganar”.

El “Choco”, dio un consejo a los jóvenes de la selección, es no achicarse ante los aztecas y al grupo en general a sacar la “garra catracha”.

“A los jóvenes somos once contra once, muchas veces solemos ver a México como una selección inalcanzable, al final tenemos la capacidad, el físico para competir contra cualquier selección del mundo. Solo debemos de creer lo que somos y después ponerlo en práctica dentro del campo. La garra no debe de faltar, tenemos jugadores con buenas condiciones y esa garra catracha debemos de sacarla”, finalizó.