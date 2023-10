Marathón a recuperar subliderato

La jornada 15 del Apertura 2023-2024 se cierra esta tarde y noche con tres partidos vitales para los seis equipos involucrados en el mismo.

En el estadio Yankel Rosenthal, Marathón recibe a Real Sociedad, mientras en Comayagua, el Olancho FC visita al Génesis y en Choluteca, los «lobos» de la UPNFM esperan al Victoria.

MARATHÓN VRS REAL SOCIEDAD

Es un partido vital y directo para ambos, ya que si Marathón gana en casa se consolida en el segundo lugar a falta de tres fechas para concluir las vueltas regulares. Los locales deben aprovechar para asegurar ese puesto de privilegio ante un equipo que se ha venido abajo y que urge de retomar el camino del triunfo.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, Marathón ganó 1-0 con gol de Clayvin Zúniga.

UPNFM VRS. VICTORIA

Partido por el no descenso donde los «lobos» de la UPNFM llegan motivados por el triunfo de la semana anterior ante Vida, pero Victoria que no tiene muchos puntos juega bien, aunque no han sido afortunados en los resultados, es por ello que no deben fiarse.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el estadio Emilio Williams de Choluteca, 1 de febrero 2023, ganaron los «lobos» con gol de Josman Figueroa.

GÉNESIS VRS. OLANCHO FC



Es un partido importante para ambos, la visita que es el actual subcampeón puede definir si repite liguilla por tercera vez consecutiva o no, ante un Génesis que puede asegurar su pase a post temporada ganándole a un rival directo en un duelo que promete grandes emociones.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, en partido disputado el 3 de septiembre del 2023 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, el cuadro Génesis ganó a domicilio 2-1 con goles de Roberto Moreira, mientras el descuento olanchano lo hizo Kemsie Abbott. (GG)

APERTURA 2023-2024: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS REAL SOCIEDAD

Domingo 29 octubre del 2023

Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula, 3:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Héctor Rodríguez

GÉNESIS VRS OLANCHO

Domingo 29 octubre del 2023

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua, 5:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: José Valladares

UPNFM VRS. VICTORIA

Domingo 29 octubre del 2023

Estadio: Emilio Williams Agasse, Choluteca, 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros.