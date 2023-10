Juego decisivo en Panamericanos…

La Selección Sub 23 de Fútbol de Honduras se juega hoy el pase a la siguiente ronda de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al enfrentar a Estados Unidos en un partido decisivo por el Grupo B, mientras Brasil enfrenta a Colombia.

Colombia y Brasil lideran el grupo con tres puntos, por lo que el duelo entre Estados Unidos y Honduras podría dar al ganador esperanzas de clasificación, mientras si empatan, ambas podrían sellar su destino en la competencia.

ESTADOS UNIDOS VRS. HONDURAS

Honduras no hizo un mal partido ante Colombia, pero pagó los errores individuales de sus jugadores y esto sumado a la falta de preparación y de entrenamientos les dificultó jugar contra un equipo mejor trabajado y armado como el de Colombia.

Además el equipo nacional vio la baja de su entrenador Bernardo Redín, quien fue expulsado, aunque la experiencia de Alexis Mendoza no afectó, ya que ha estado con Honduras en competencias similares como el clasificatorio de Concacaf a los Olímpicos de Beijing 2008, aunque con otra generación de futbolistas. Hoy la clave será ganar para seguir con vida, pero la escuadra norteamericana con una base más definida no será sencilla, pero nos encomendamos a un acierto futbolístico para no irnos con otra derrota en los Juegos Panamericanos.

DATOS HISTÓRICOS:

Antecedente entre Honduras y Estados Unidos en Juegos Panamericanos, 25 de julio de 1999, ganó la bicolor 2-1 en duelo realizado en el Complejo de Fútbol Winnipeg, Winnipeg, Canadá. Los goles catrachos fueron de Jairo Martínez y Luis Ramírez, mientras que el descuento norteamericano lo hizo Pete Vagenas. (GG)

PANAMERICANOS SANTIAGO 2023:

ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

Jueves 26 octubre 2023, 12 m.

Estadio: Sausalito, Viña del Mar