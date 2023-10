Por problemas de gastritis no se unió David Ruiz a la selección

El futbolista David Ruiz no atendió el llamado del técnico Reinaldo Rueda para integrar la selección nacional de Honduras, para los partidos ante Cuba por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sobre la ausencia del jugador del Inter Miami de la MLS a la bicolor, el representante del jugador Pedro Nery, en entrevista al portal Deporte Total USA, aseguró que el jugador no viajó a República Dominica, al presentar problemas de gastritis.

“Él no pudo viajar por problemas de gastritis, estamos esperando el parte médico, no es un problema físico, pero no está bien para integrar la selección. En este caso el jugador es lo más importante, queremos que esté bien y debemos de esperar”.

«No es un problema muy grave, en pocos días puede estar mejor, debemos de esperar las evaluaciones médicas», agregó el empresario.

Nery, dijo que la ausencia de Ruiz no está relacionada con una posible convocatoria de Estados Unidos, y que le jugador desea seguir jugando con la bicolor.

“Ruiz no ha sido llamado por los Estados Unidos, pero no es ese el motivo de su ausencia. David está triste por no poder jugar con Honduras y no tiene nada que ver con los que dicen algunos medios”, afirmó.