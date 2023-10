Champions de condicionados por comienzo decepcionante

Condicionados por un comienzo decepcionante, el Manchester United, el Borussia Dortmund y, especialmente, el Benfica, irrumpen necesitados, con el margen de error reducido, en la segunda fecha de la Liga de Campeones que regresa al calendario competitivo esta semana .

El Manchester United fue superado por el Bayern Múnich en el Allianz Arena de Alemania y el Borussia Dortmund cayó en el Parque de los Príncipes frente el París Saint Germain, recintos donde los inquilinos suelen salir malparados. Pero el Benfica, sin embargo, fracasó en su estadio, como local, en La Luz, ante el Salzburgo austríaco, en el marcador más inesperado de la primera cita.

Nadie ganará su sitio en octavos en la segunda jornada. Pero alguno puede dejar empinada y alejada la clasificación en una sesión donde sobresale la visita del Real Madrid a Nápoles, del Milán a Dortmund o del París Saint Germain a Newcastle. El Benfica, además, acude a el Giusseppe Meazza citado con el finalista de la pasada edición, el Inter Milán.

Sin la condición de invicto de semanas atrás el Real Madrid retoma la Champions con el liderato del Grupo C en juego frente al Nápoles, que ha ganado siete de sus últimos ocho encuentros de la fase de grupos del torneo. Ambos sufrieron en la cita inicial. El conjunto de Carlo Ancelotti superó en el añadido al Unión Berlín en el Santiago Bernabeu y el conjunto ahora dirigido por Rudi Garcia salió de Portugal con los tres puntos gracias a la fortuna en el Municipal ante el Braga.

El Nápoles ha encontrado el sosiego en los últimos encuentros y también a su delantero, el nigeriano Victor Osinmeh. El Real Madrid afronta la visita plagado de bajas, sobre todo en la zaga.

Mientras, en Alemania, el Union Berlin debuta como local en el torneo. Recibe, en un día histórico en el estadio Olímpico, al Braga en el choque del cuarteto entre los dos equipos derrotados en la primera fecha de la competición.

Para el Benfica es una final prematura la cita en Milán, ante el Inter. Cayó inesperadamente en Lisboa y va contracorriente. Necesita recuperar el espíritu de su campaña invicta en la fase de grupos la temporada pasada para comenzar su recuperación esta temporada. Al contrario que el vigente subcampeón que, superado por la Real Sociedad en la primera jornada, salió vivo y con un punto del estadio de Anoeta.

Para el representante español la visita al Red Bull Arena de Salzburgo es un reto. El conjunto donostiarra no ha conseguido ganar en sus últimos once partidos de la fase de grupos de este torneo -cinco empates y seis derrotas- desde que en septiembre del 2003 ganó al Galatasaray. Si el representante austríaco mantiene la línea de la pasada jornada empezará a ser tenido en cuenta para los octavos de final.

Sumida en una crisis interna por el caso Jadon Sancho y sin la compañía de buenos resultados sobre el campo, el Manchester United recibe al Galatasaray con la necesidad de una victoria para sosegar su estancia en la competición. Tras perder en Múnich contra el Bayern, regresa la Champions a Old Trafford frente un adversario incómodo en Europa. Solo ha perdido uno de sus últimos diecinueve encuentros continentales.

El dominio en esta cuarteto corresponde al Bayern que visita al Copenhague que en la primera jornada empató en Estambul. El campeón alemán se mostró como una máquina de hacer goles, con Harry Kane al frente. Es uno de los grandes aspirantes, como cada año, al éxito. El pasado año contó sus partidos por victorias en la fase de grupos.

El martes, el PSV Eindhoven calibra la mejoría del Sevilla. Tras un inicio plagado de dudas en LaLiga EA Sports ha recuperado el pulso. Su inicio europeo no fue mejor. No pasó del empate en el Sánchez Pizjuán ante el Lens, aparentemente el cuadro más frágil del grupo. Recupera efectivos Jose Luis Mendilibar. El campeón de la Liga Europa asume el reto en el Phillips Stadium ante el representante neerlandés que salió malparado de Londres, contra el Arsenal. El PSV no ha ganado en sus últimos 13 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La consideración del Arsenal crece cada jornada. El plantel de Mikel Arteta, por la forma de jugar y el nivel que ofrece en la Premier, acapara méritos en cada partido.

El triunfo en el derbi reactivó al Atlético Madrid que retoma la competición europea con la puesta en escena en el Metropolitano y la visita del campeón neerlandés, el Feyenoord.

El tanto encajado a deshora por el meta del Lazio Ivan Provedel arrebató la primera victoria europea del Atlético Madrid que quiere ahora, en dinámica positiva, frente al equipo de Rotterdam que ya cuenta con un partido ganado después de imponerse al Celtic en la primera jornada.

Los malos resultados en la Champions lastran al representante español que solo ha ganado dos de sus últimos once partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la que acumula tres empates y seis derrotas.

El Celtic fue superado por el Feyenoord en su debut. Ahora recibe en Glasgow al Lazio, que respiró con un punto su estreno frente el Atlético Madrid y que puede dar un paso al frente si gana el choque de escocia.

El buen arranque del Barcelona en la Liga de Campeones tiene una prueba nueva en Portugal, ante el Oporto, en el choque más complicado de un grupo asequible. Después de golear al Amberes visita Do Dragao. «Estamos jugando mejor fútbol que antes, probablemente el mejor fútbol desde que asumí el cargo», destacó Xavi Hernández.

El cara a cara determinará el dominador del Grupo. El Oporto ganó con solvencia su primer choque, frente el Shakhtar, un clásico de la Champions en horas bajas. El representante ucraniano visita al Amberes, arrollado por el Barcelona en la primera jornada.

En el conocido como grupo de la muerte, el París Saint Germain de Luis Enrique, con la duda de Kylian Mbappe, visita St. James Park para enfrentarse al Newcastle que salió con un punto de su encuentro en Italia frente el Milan.

Crecido después de mejorar en la Premier, goleada ante el Sheffield incluida, calibra la mejoría del campeón francés, enchufado otra vez a la Ligue 1 de la mano de Luis Enrique. Las urracas solo han perdido dos de sus últimos diecinueve partidos de la fase de grupos de competiciones europeas. Es uno de los choques con más alicientes de la jornada.

En el otro lado, las urgencias llegan al Signal Iduna Park donde el Borussia Dortmund, aún lejos de su mejor nivel, recibe al Milan. El representante alemán salió malparado del choque con el PSG. No puede fallar ante el club italiano, semifinalista el pasado año, que solo sumó un punto contra el Newcaslte.

El campeón, el Manchester City, asume su salida más complicada en la fase de grupos. El equipo de Pep Guardiola, intratable en la Premier pero eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra, visita al Leipzig alemán. Ambos lograron el mismo resultado. Triunfo por 3-1. El City venció en el Etihad al Estrella Roja. El cuadro germano en Suiza al Young Boys. El City ha perdido solo dos de sus últimos 30 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones (22 victorias y 6 empates). EFE

Programa de la segunda jornada de la Liga de Campeones martes y miércoles próximo.

– Grupo C

. Union Berlín (ALE) – Braga (POR)

(Estadio Olímpico Berlín)

– Grupo D

. Salzburgo (AUT) – Real Sociedad (ESP)

(Red Bull Arena, Salzburgo)

– Grupo A

. Copenhague (DIN) – Bayern Múnich (ALE)

(Estadio Parken, Copenhague)

. Manchester United (ING) – Galatasaray (TUR)

((Old Trafford, Manchester)

– Grupo B

. Lens (FRA) – Arsenal (ING)

(Estadio Bollaert Delelis, Lens)

. PSV Eindhoven (NED) – Sevilla (ESP)

(Phillips Stadium, Eindhoven)

– Grupo C

. Nápoles (ITA) – Real Madrid (ESP)

(Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles)

– Grupo D

. Inter (ITA) – Benfica (POR)

(Estadiio Giusseppe Meazza, Milán).

.- Miércoles 4 octubre

– Grupo E

. Atlético Madrid (ESP) – Feyenoord (NED)

(Estadio Civitas Metropolitano, Madrid)

– Grupo H

. Amberes (BEL)- Shakhtar Donetsk (UKR)

(Estadio Bosuil, Amberes)

– Grupo E

. Celtic (ESC) – Lazio (ITA)

(Celtic Park, Glasgow)

– Grupo F

. Borussia Dortmund (ALE) – AC Milan (ITA)

(Signal Iduna Park, Dortmund)

. Newcastle (ING) – París Saint Germain (FRA)

(St. James Park, Newcastle)

– Grupo G

. Estrella Roja (SRB) – Young Boys (SUI)

(Estadio Rajko Mitic, Belgrado)

. Leipzig (ALE) – Manchester City (ING)

(Red Bull Arena, Leipzig)

– Grupo H

. Oporto (POR) – Barcelona (ESP)

(Estadio Do Dragao, Oporto). EFE