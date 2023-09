Pulso por el liderato en Girona

El Girona arranca la octava jornada de la española LaLiga EA Sports , en un lugar de privilegio que pondrá en juego el liderato este sábado recibiendo en Montilivi a un Real Madrid , que espera que la vuelta del brasileño Vinícius Junior solucione sus problemas de cara a portería.

Un conjunto del italiano Carlo Ancelotti que llega tras una victoria balsámica frente a la UD Las Palmas (2-0) justo después de caer en un derbi contra el Atlético de Madrid (3-1) que provocó críticas y dudas acerca del equipo, a pesar de ser la primera derrota de la temporada.

La fragilidad defensiva, encajando goles en los primeros minutos de ambas partes, y la decisión de ‘Carletto’ de colocar a cinco centrocampistas y solo un delantero -un Rodrygo Goes que no marca desde hace mes y medio, lapso en el que lo ha intentado en 31 disparos-, pasó factura.

Unas faltas de concentración en las que Ancelotti insiste en que hay que evitar, y más aún con el recuerdo de la visita a Montilivi la pasada temporada en la que el argentino Taty Castellanos vivió su gran noche, firmando cuatro tantos en la goleada (4-2) sobre el Real Madrid. “No se repetirá”, dijo en rueda de prensa.

No le ayudarán a mejorar defensivamente las ausencias con las que cuenta Ancelotti en el centro de la zaga, ya que, además de la de larga duración de Éder Militao, quien sufrió en la primera jornada de Liga una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, se une la del austríaco David Alaba, quien será baja por molestias en el aductor.

Al conjunto madridista no se le da bien visitar a un Girona contra el que solo ha ganado en dos de sus cuatro desplzamientos. Y además el conjunto catalán llega este sábado como líder de la competición.

Unos malos recuerdos que espera borrar a lomos de un Vinícius que disputó algo más de media hora el miércoles contra la UD Las Palmas para coger ritmo después de un mes fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular.

El brasileño es el líder ofensivo de un Real Madrid que le ha echado de menos y que, además, confía en que se termine la mala racha de cara a gol de un Rodrygo que, según datos de BeSoccer Pro para EFE, debería haber marcado cuatro goles en Liga -lleva uno-, según la estadística de goles esperados que calcula la probabilidad de que un disparo acabe en gol en base a parámetros de estadística avanzada. El brasileño lidera esta clasificación negativa.

Por su parte, Michel, técnico del Girona, repite que el objetivo prioritario es la salvación, pero la afición ya sueña con cotas mayores porque el equipo está dando una imagen excelente y se ha situado líder de Primera por primera vez en su historia tras enlazar seis triunfos. Su récord en Primera eran tres. Es el equipo más en forma de las cinco grandes ligas junto al Manchester City y tiene siete puntos de margen sobre el quinto clasificado y quince sobre el 18º y el descenso.

En Villarreal (1-2), el miércoles, celebró la segunda remontada seguida, igualó los tres triunfos ligueros a domicilio de la temporada pasada y se colocó a tan solo dos puntos de los 21 de la primera vuelta del último curso, en el que ya peleó por un billete a Europa hasta el final. Después de siete jornadas suma 13 puntos más que en la temporada 2017-2018, diez más que en la 2018-2019 y doce más que en la 2022-2023. Es su mejor arranque de curso en el fútbol profesional y semiprofesional.

El Girona, respecto al curso pasado, ha mejorado en defensa, 8 goles por 12, y ha fortalecido su estilo ofensivo, 18 goles por 10. Son más de 2,5 tantos por partido, empatado con el Barcelona como líder en esta estadística, y Míchel ya cuenta con once goleadores, más que ningún otro equipo de LaLiga, con Artem Dovbyk y Yangel Herrera (3) como pichichis por delante de Cristhian Stuani, David López y Sávio Moreira, autor de cuatro asistencias.

El Girona, además, también afronta la visita del Madrid con optimismo porque suma tres victorias en ocho precedentes y tres partidos consecutivos sin derrota ante el cuadro merengue.

El partido de este sábado será el tercero en ocho días para el Girona, pero no se esperan grandes rotaciones en el once catalán más allá de la presumible entrada de Yan Couto, a un nivel notable en las últimas semanas, por Arnau Martínez en el lateral diestro del 4-2-3-1 catalán y del probable regreso a la titularidad de Daley Blind. El zaguero neerlandés podría volver al once en detrimento de Miguel Gutiérrez, Èric García, Yangel Herrera o Iván Martín.

Continúan de baja por lesión Bernardo Espinosa, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García, pero Míchel recupera al mediapunta Borja García.