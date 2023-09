«LA TOTA» MEDINA SE JUEGA PUESTO ANTE MOTAGUA

El Torneo Apertura 2023-2024 comienza a disputar hoy su novena fecha que puede ser decisiva en el banquillo del Victoria, ya que el argentino Hernán «La Tota» Medina apenas suma cinco puntos en ocho jornadas y una derrota es insoportable para los ceibeños que hoy reciben a Motagua, mientras en el Olímpico de San Pedro Sula, Real España espera al Olancho FC.

La jornada se completa el jueves con tres vitales partidos, Real Sociedad espero la Vida, mientras Salomón Nazar se juega el puesto en Marathón ante UPNFM en Choluteca y Olimpia espera al Génesis en el Nacional.

VICTORIA-MOTAGUA



Un partido doblemente especial para Hernán «La Tota» Medina, último técnico campeón con Motagua que podría ser cesanteado de Victoria si pierde ante su ex equipo, ya que a pesar de que el equipo no desagrada, pero no suma puntos y eso ya tiene intranquila a la directiva y afición, máxime que recibe a un Motagua que tampoco llega sin presiones, al contrario el último empate en casa ante Real Sociedad volvió a encender las alarmas negativas en el club.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el estadio Ceibeño, 28 enero 2023, empataron 2-2. Goles «jaibos» de Carlos Bernárdez, Luis Hurtado, mientras que los capitalinos los hicieron el argentino Lucas Campana y Marcelo Santos.

REAL ESPAÑA VRS OLANCHO

Real España que anda tiempos tormentosos deben ganar esta noche al Olancho FC en duelo difícil ante Olancho FC, pero que tampoco es el mismo de la era de José Humbero Rivera. Los puntos son vitales para los locales que urge salir de la novena posición en un juego de mucha presión para José Valladares y su nuevo asistente Mauro Reyes.

DATOS HISTÓRICOS:

El único juego realizado en el estadio Olímpico, 10 de mayo 2023, ganó Olancho 2-0 con goles de Erick Andino y Cristian Cálix. (GG)

APERTURA 2023-2024: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS OLANCHO FC

Miércoles 20 septiembre del 2023

Estadio: Olímpico, 8 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Selvin Brown Jr.

VICTORIA VRS. MOTAGUA

Miércoles 20 septiembre del 2023

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 6 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: José Valladares