Honduras con esperanzador empate

La selección de honduras igualó sin goles ante Guatemala en partido amistoso celebrado en el estadio el DRV PNK Stadium de la ciudad de Fort Laurderdal, Florida

El encuentro marcó el regreso del técnico Reinaldo Rueda al banco del equipo nacional, quien en su primera gestión llevó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora tiene la misión de clasificarla a la justa deportiva del 2026.

Rueda no pudo debutar ganando, pero la escuadra nacional mostró una mejoría en cuanto al accionar y actitud de los jugadores lo que deja un esperanzador panorama para los partidos de la Liga de Naciones ante Jamaica y Granada.

El equipo nacional tuvo brillos en todos sus departamentos, pero le faltó mayor fuerza y sobre todo efectividad en el ataque.

Rueda en su once no se complicó y combinó una zaga con futbolistas del Motagua y Real España y una media que juega de memoria con jugadores de Olimpia. Los nacionales tuvieron un inicio intenso, ante una escuadra chapina que no podía salir de su campo,

Centros por ambas bandas de buscando al joven delantero Daniel Carter Bodden fueron los primeros ataques nacionales. Luego Benguché en dos ocasiones tuvo para anotar, pero en ambas remató elevado.

La acción más clara del primer tiempo fue un remate de fuera del área de Edwin Rodríguez que vomitó el portero Fredy Pérez.

En el segundo tiempo Rueda probó el resto de sus jugadores lo que mermó el dibujo táctico, aun así, la selección tuvo la mayor cantidad de jugadas para anotar.

Guatemala sorprendió con un remate de larga distancia de Antonio López que contuvo Menjívar.

Iván López respondió con disparo colocado que el meta López voló para ahogar el grito de gol de los hondureños.

Luego Carlos Pineda de larga distancia también probó y el inspirado portero de puños desvió.

En los minutos finales, Benguché conectó un pase de Franklin Flores, que de la línea de gol salvó José Morales.

Honduras entrenará hoy en Fort Laurderdale completa ya con los 10 legionarios llamados por Rueda de cara al partido del viernes en Kingston ante Jamaica por Liga Nacional. (HN)

Alineaciones

Honduras (0): Edrick Menjívar; Maylor Núñez (Marcelo Santos 70’), Devron García, Luis Vega, Riky Zapata (Julián Martínez 70); Edwin Rodríguez (Iván López 59’), Carlos Pineda, Jorge Álvarez, José Pinto (Flanklin Flores 59); Jorge Benguché y Daniel Carter Bodden (Yeison Mejía 45’) (Marcelo Pererira 72’).

Goles:

Amonestados: L. Vega (35’)

Expulsados:

Guatemala (0): Fredy Pérez; José Morales, Gerardo Gordillo (Renato Sequen 60’), José Pinto (Kevin García 75’), José Ardón (Cristian Jiménez 65’ ); Óscar Santis (Pedro Altán 60’), Óscar Castellanos, Rodrigo Saravia, Esteban García; Alejandro Galindo; Darwin Lom.

Goles:

Amonestados: D. Lom (48’), J. Morales (90’)

Expulsados:

Árbitro: César Ramos (MEX)

Estadio: DR PNK