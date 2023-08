«Buba» López seguirá «penando»…

Al parecer el guardameta del Real España y de la selección Nacional, se acostumbró a estar inactivo o no quiere saber nada de su ex equipo, dicen que la tercera es la vencida , pero esto no sucedió , porque el meta de 29 años, por tercera ocasion rechazó la propuesta del club tras reunirse personalmente con el presidente, Elías Burbara.

Trascendió que tras ser descartado por el Municipal de Guatemala, el futbolista había sido convocado para una reunión de emergencia con la junta directiva del Real España, donde se le propondría una tercera oferta salarial, tomando en consideración que el cierre del mercado de fichajes, culminaba ayer a las 5 de la tarde, sin embargo el guardameta una vez más rechazó la «jugosa» oferta.

Para esta ocasión «Buba» llegó sin la compañía de su representante Gonzalo Clavijo, que era quien había manejado las negociaciones anteriores donde las propuestas del Real España fueron rechazadas, no obstante una vez más y previo al cierre de inscripciones le dijo no a Burbara, quizá confiado en que es un agente libre y todavía puede esperar por una mejor oferta del extranjero.